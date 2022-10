Une friperie géante à Mame, samedi et dimanche

La plus grande friperie vintage ambulante "Oh my frip" va installer ses portants à Tours à l'espace Mame, 49 Boulevard Preuilly. Près de 8000 cintres de vêtements vintage et fripes seront exposés sur 500 m². Vous y trouverez une sélection de vêtements de seconde main, des pièces uniques et vintage y compris des marques connues des années 70 à nos jours.

Le tout à 30 euros le kilo quelque soit la pièce. La réservation ici est obligatoire pour participer à cet événement

Pour vous donner une idée des prix: Un jean Levis 501 années 80/90, 700 grammes = 21€, un t-shirt de marque qui pèse 150 grammes = 4,50 €, un sweat de marque de400 grammes = 14 €, une robe de 200 grammes = 5,50 €, une jupe en jean = 10€, chemise jean 300 grammes = 10 €, un chemiser = 2 euros, polo de marque 10€ ...

L'objectif de cette grande opération étant non pas uniquement de recycler mais de réutiliser. Au-delà de l’idée de retrouver des pièces uniques, c’est d’inciter à consommer différemment et d’éviter la surproduction de vêtements. Lorsqu’on sait que l’industrie du coton est la deuxième plus polluante après celle du pétrole et qu’il faut 7 000 à 10 000 litres d’eau pour produire un seul jean. D'ailleurs, dans une démarche écologique, aucun sac ne sera proposé sur cet événement. Les organisateurs invitent donc les visiteurs à prévoir leurs propres sacs, cabas ou cartons pour emporter leurs trouvailles