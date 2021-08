Incendie de Beaumes-de-Venise : du stress des habitants à la détente des vacanciers

Dès 3 heures du matin, de nombreux vacanciers ont été évacués de leur logement estival. Direction les salles des fêtes des villages alentour : Beaumes-de-Venise et Caromb. Au total ,130 personnes ont été hébergées toute la journée par les municipalités. A l'exemple de Frédérique et Virginie qui habitent le nord de la France et qui étaient venues avec les enfants profiter du soleil de Provence. "Quand on le voit à la télé c'est différent, sur place on se rend compte de l'ampleur du stress", expose Frédérique. "Le plus compliqué reste de rassurer les enfants au moment de quitter en catastrophe la maison de vacances en pleine nuit", ajoute Virginie.

Le stress des habitants

Anne-Marie Sage habite sur la route entre Caromb et Beaumes-de-Venise. Elle n'a pas été évacuée mais veille au grain le feu qui brûle la colline qu'elle observe depuis 30 ans à sa fenêtre. "J'avais rendez-vous chez le kiné ce matin mais je n'y suis pas allée parce que je surveille", souligne-t-elle. Et elle raconte même n'avoir jamais eu aussi peur de toute sa vie.

Dans la salle des fêtes de Caromb c'est Julie et sa mère Corinne que l'on croise. Elles habitent Saint-Hippolyte-le-Graveyron. Julie détaille une nuit "horrible", une réintégration au petit matin mais une nouvelle évacuation vers 9 heures alors que les flammes se ravivaient subitement à cause du vent. Sa mère, mouchoir en main, peine à parler et espère retrouver sa maison et ses animaux sains et saufs.

Finalement, la solidarité a opéré dans les salles des fêtes. Les commerçants des villages ont fourni à manger, à boire et beaucoup de réconfort. Ce mercredi 17 août dans la soirée, les salles des fêtes ont été fermées et les sinistrés relogés dans des gîtes.