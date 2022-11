Une nouvelle date pour Comiques en Scène avec Tano à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Comiques en Scènes c'est pour mettre un peu de rire dans l'automne Azuréen est un festival proposé depuis 2015 par la municipalité. Au fil des éditions, Gérémy Crédeville, Guillermo Guiz et Bernard Mabille, notamment, s'y sont produit. Cette fois, Tano vient présenter son spectacle Homo Sapiens.

La salle Charlie Chaplin ouvrira ses portes à partir de 19h30 pour vous proposer un petit moment de détente dans le hall d’entrée. Installé sur les fauteuils club, vous pourrez boire un verre entre amis !

Qui est Tano ?

Un drôle d'humoriste, ou un humoriste drôle. Comme on veut. Mais on le connaît bien ici sur la Côte d'Azur. Il est venu plusieurs fois se présenter. Son histoire ? Un redoublant de la crèche, un combattant du burn-out au CP et à huit ans (ouf) il est enfin propre.

Ado, il découvre le skate, le surf et la marijuana. S’ensuit une douzaine de fractures, trois traumatismes crâniens, deux noyades, un incendie, un coma éthylique et deux gardes à vue. Aujourd’hui Tano a les idées claires et nous livre sa vision du monde.

Il faut rire de tout au lieu de chialer pour rien. - Tano

Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent et surtout très drôle.

**Tarifs : de 15 à 20€

Placement libre, parking gratuit **Plus d'infos