Une soirée secrète dans l'Hérault pour le réveillon du Nouvel An

Début décembre, lors d'un week-end organisé par des amis chefs d'entreprise, Pierre, jeune trentenaire s'est vue proposé : une soirée clandestine pour le réveillon du nouvel an.

Au départ, l'organisateur a lancé l'idée comme ça et puis il nous a relancé dans la semaine. On s'est dit "pourquoi pas". J'avais rien de prévu, et c'était compliqué d'organiser quelque chose"

Pour organiser une soirée secrète, il faut de la logistique et de la discrétion. Et donc donner aux participants le moins d'informations possible. "Pour l'instant, je ne connais pas encore le lieu de la soirée. C'est dans un mail qu'ils enverront à 16h qu'on aura l'adresse."

Pierre, invité de la soirée clandestine du nouvel an

Des DJs, des barmans et plusieurs dizaines d'invités

Malgré cette discrétion, Pierre a décelé quelques informations. "D'après ce que j'ai compris, on serait plusieurs dizaines d'invités d'une fourchette d'âge de 25 à 40 ans... mais alors dire si on sera 50 ou 80, je n'en sais rien".

Et la soirée festive à un tarif pas excessif malgré l'interdiction :"Les billets étaient à 45 euros et il faut ramener deux bouteilles chacun". En échange, les convives auront accès à un dancefloor avec DJs et lumières et un service avec barmans, le tout dans un grand domaine.

Décompresser avant tout

Avant d'accepter, Pierre a un peu hésité. "J'étais craintif à cause des conditions sanitaires et parce que c'était illégal."

Encore maintenant, parfois il ressent une pointe de culpabilité : "Forcément j'y repense, c'est sérieux, pas sérieux .... " Mais la curiosité, l’excitation de faire la fête à nouveau et l'envie de décompresser prennent le dessus :

On risque encore d'être confiné quelque temps, c'est pas facile mentalement au quotidien de bosser, de rentrer à la maison, de rien pouvoir faire .... c'est vrai, on fait une soirée. J'essaie de pas trop y penser parce que oui, je culpabilise un peu.

Risques sanitaires et amendes

Evidemment, cette soirée comporte des risques. D'abord de contaminer, ou d'être contaminé, et aussi de se prendre une amende pour non-respect du protocole sanitaire. Pierre en est conscient :

Les organisateurs ne demandent pas de test PCR pour venir. Pour ma part, après le nouvel an, je ne vais pas rencontrer de monde. Je vais rester chez moi, être vigilant ... C'est un peu à chacun d'être responsable après cette soirée.

Et si la police débarque alors ? Pierre assure : "Je suis pas récidiviste, je me suis tenu à carreau depuis le confinement donc si je prends une amende, j'assumerai".