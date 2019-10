Valentine : la doyenne des Amiénois a 113 ans !

Amiens, France

Valentine Ligny a fêté ses 113 ans ce 22 octobre à la maison de retraite de la Neuville à Amiens en compagnie de ses proches. Elle a reçu la visite du maire d'Amiens Brigitte Fouré, bu une coupe de champagne et mangé du gâteau. Valentine est née à Avion près de Lens, elle est arrivée à Amiens en 1911, elle a eu 3 enfants et perdu son mari quand elle était âgée de 41 ans. Valentine était employée aux établissements Boulogne, spécialisés dans les équipements de salles de bain, appareils de chauffage et matériaux de construction.

Valentine n'a que 2 ans de moins que la doyenne des français, Soeur André âgée de 115 ans vivant à Toulon.