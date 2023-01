Venez chanter sur scène avec L'Héritage Goldman le 18 mars au Zénith d'Auvergne

Auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne, si vous aimez Jean-Jacques Goldman et que vous adorez chanter, on vous offre la possibilité d'interpréter l'un des plus grand tubes de Jean-Jacques Goldman Puisque tu pars au côtés de Michael Jones, Cephaz, Lilian Renaud et les musiciens qui accompagnaient Jean-Jacques Goldman.

Vous pouvez dès aujourd'hui participer au casting organisé par France Bleu !

Si vous êtes sélectionné, vous participerez à un moment inoubliable ! Vous deviendrez chanteur sur le final du spectacle L'Héritage Goldman le 18 mars au zénith d'auvergne !

France Bleu Pays d'Auvergne et L’héritage Goldman n’attendent plus que vos vidéos ! Vous avez jusqu'au vendredi 10 février 2023 à minuit pour envoyer votre participation via ce formulaire.