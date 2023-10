Venez rencontrer l'auteure Agnès Ledig dans les studios de France Bleu Alsace

Depuis son premier roman «Marie D en haut» en 2011, suivi de «Juste avant le bonheur», Agnès Ledig, Strasbourgeoise de naissance, est devenue une auteure majeure, fédérant autour d'elle un public fidèle, sensible à ses histoires et à son écriture. Son 10e roman sera publié le 12 octobre 2023 aux éditions LeRobert .

Agnès Ledig vient présenter "Sous l'écorce", son dernier opus, au micro de France Bleu Alsace, le 11 octobre à 17H30.

« J’aime follement les arbres et leur symbolique puissante. Tel un végétal, l’écriture a ses saisons et chaque roman est un nouveau printemps. J’ignore à quelle essence j’appartiens, mais je sais que je ne suis qu’un petit trait d’union, entre la terre et la lumière. » Dans un récit à fleur de peau, Agnès Ledig raconte les circonstances douloureuses de la naissance de l’écriture, la dimension thérapeutique des mots, le rêve d’une autre société, construite sur des valeurs humaines essentielles : liberté, égalité, fraternité, respect…

Rencontrez Agnès Ledig

Vous êtes fans d'Agnès Ledig ? Vous avez envie de la rencontrer en personne ? Nous vous invitons à assister à l'émission en direct. Il suffit de vous inscrire dans le module ci-dessous, nous sélectionnerons deux personnes qui pourront venir accompagnées.