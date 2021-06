VIDEO - Bienvenue à France Bleu Auxerre

À l'occasion de la fête de la radio qui célèbre les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libération de la bande FM et l'arrivée de la radio numérique terrestre, nous vous invitons à une visite virtuelle des locaux de France Bleu Auxerre et découvrir ceux qui font vivre la radio.

100 ans de radio ça se fête !

Vous l'écoutez tous les jours, vous avez vos émissions favorites, vos animateurs ou journalistes préférés mais savez vous comment fonctionne France Bleu Auxerre ?

Pour fêter avec vous les 100 ans de la radio, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec celles et ceux qui au quotidien, 7 jours sur 7, toute l'année, vous accompagnent pour vous divertir et vous tenir informer.

L'envers du décor

Pour vous faire vivre l'Yonne, 29 personnes travaillent à France Bleu Auxerre reparties en plusieurs équipes : Les chargées d'accueil, les journalistes, la technique, l'animation sans oublier la régisseuse et les chargées de gestion.

Vous écoutez votre station de radio dans toute l'Yonne mais également aux portes de la Côte d'Or à Melun ou Montargis, du sud de Nevers jusqu'aux abords de Troyes.

Faites comme chez vous

Depuis plus de 30 ans, nous sommes à vos côtés. Cette proximité valait bien une visite de votre radio en attendant de pouvoir vous recevoir dans nos locaux.

BONNE VISITE !