VIDEO - Cédric Frémi fait son retour sur France Bleu Provence de 16h à 19h

Alors que le protocole sanitaire mis en place par Radio France s'allège, et en parallèle du retour de la diffusion simultané télé/radio de "France Bleu Provence Matin" sur France 3 Provence-Alpes, France Bleu Provence annonce la reprise de son émission d'info-trafic : "France Bleu Provence Soir" ce lundi 15 juin.

De 16h à 19h, Cédric Frémi guidera les auditeurs automobilistes sur la route avec des points toutes les 10 minutes, voire plus si nécessaire pour éviter les bouchons, le tout en musique, pour se détendre après une journée de travail ou de balade.

Cédric Frémi en direct d'un lieu... fort particulier, vous annonce son retour et vous explique sa passion pour la géographie

De nouveaux rendez-vous dans France Bleu Provence Soir

A 16h15, 17h15, et 18h15 : "Destination Provence". Puisqu'on ne peut plus voyager en dehors des frontières et surtout parce que notre région est la plus belle du monde, les Offices de Tourisme des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes vous livreront leurs coups de coeur, leurs sites incontournables et ceux "hors des sentiers battus".

A 16h30, 17h30 et 18h30 : "Mon petit coin de paradis". Où aimez-vous vous ressourcer ? Quelle est votre plage préférée, votre montagne, votre lac, votre village, votre calanque ? Partagez vos petits coins de paradis en Provence au 04.42.38.08.08. et intervenez en direct ! Soyez l'ambassadeur de votre région !

Mais aussi : "Pop Story" de Marc Tosca à 16h45, l'actualité culturelle avec Hervé Godard à 17h45 et pour cette semaine de reprise, les coins insolites à redécouvrir repérés par notre conteur de rues Jean-Pierre Cassely à 18h45.

Rendez-vous ce lundi 15 juin et pour les deux dernières semaines de la saison sur France Bleu Provence de 16h à 19h !

Clin d'oeil au retour de Cédric Frémi signé Médéric Gasquet-Cyrus !