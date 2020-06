VIDEO - Corinne Zagara fait son retour sur l'antenne de France Bleu Provence

Nouvelle phase dans le déconfinement de France Bleu Provence, avec ce mercredi 3 juin, le retour de Corinne Zagara sur une antenne 100% locale, 100% Provence.

Après le redémarrage de la matinale 100% locale de France Bleu Provence présentée par Philippe Richard le lundi 11 mai, c'est au tour de Corinne Zagara de reprendre le chemin du studio ce mercredi 3 juin de 9h à midi.

Le programme reste le même : des experts répondent à vos questions à 9h ; des producteurs, chefs et acteurs de la vie gastronomique et culturelle nous parlent de leurs initiatives à 10h ; et à 11h "Embarquement immédiat" pour jouer au quiz de culture générale et régionale. Seule différence : la zone géographique, puisque chaque France Bleu reprend son autonomie. Vous entendrez donc parler de "chez nous" avec les auditeurs et invités "d'ici" : Marseille, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes.

Si les après-midis restent pour le moment nationaux, vos week-ends (en matinée, de 7h à 12h) redeviennent locaux 100% Provence. Vous aurez donc la chance d'entendre ces prochains samedis et dimanches Mélanie Masson, Kévin Colloc, Laurent Menel et Eric Thomas.

Une reprise progressive de vos programmes

Radio France et la direction générale du réseau France Bleu ont mis en place un protocole très strict de déconfinement pour continuer à préserver la santé des équipes, d'où la reprise progressive des programmes de France Bleu Provence. Vous retrouverez donc prochainement Thibaud Gaudry, Cédric Frémi et toutes les voix qui vous manquent tant depuis trois mois. Patience !