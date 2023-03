VIDÉO - France Bleu Lorraine part en live avec Lisa Dann et Geronimo

Le temps n'était pas franchement de la partie et vous étiez nombreux à avoir bravé la pluie en cette soirée du 13 mars dernier, bien heureux de vous mettre à l'abri dans la hall d'accueil du Kinépolis Amphithéâtre de Metz.

Un événement France Bleu Lorraine

Mais l'ambiance allait vite se réchauffer avec l'entrée en scène, dans l'une des salles obscures du complexe, des deux artistes à l'affiche du concert privé France Bleu Lorraine part en live : Lisa Dann et Geronimo.

Plus d'une heure de show, avec des titres pour certains inédits mais aussi bien sûr leur titre phare - que vous pouvez entendre régulièrement sur les ondes de France Bleu Lorraine - Décalée pour Lisa Dann et Apologize pour Geronimo.

Entrecoupés de courtes d'interviews dirigées par l'animateur de France Bleu Lorraine Ilan Malka, le forbachois Ge ronimo (ex Helmut Fritz) et la sarregueminoise Lisa Dann ont partagé avec le public leurs influences musicales, quelques mots sur leurs parcours ou leur façon de travailler notamment. Sans oublier leur prochain album (respectif) en préparation.

Et, comme le montre la vidéo ci-dessus, la soirée s'est clôturée par un duo complètement inédit entre les deux chanteurs mosellans avec la reprise du titre Flowers de Miley Cyrus.

Il a bien fallu rouvrir les parapluies pour quitter l'enceinte du cinéma pour tous les auditeurs privilégiés qui ont pu assister à ce concert privé, mais c'est avec le sourire aux lèvres et le souvenir d'un moment passé au plus près d'artistes talentueux et accessibles, qu'ils en sont cette fois ressortis.