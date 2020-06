VIDEO - Laurent Menel, Cédric Frémi, France 3 : France Bleu Provence poursuit son déconfinement

Le déconfinement de France Bleu Provence continue ! Nos animateurs ont à coeur de revenir au plus vite au micro pour vous accompagner, vous divertir, vous donner les meilleures idées de sortie en Provence. Deux nouvelles étapes sont programmées le samedi 6 et le lundi 15 juin. Cliquez sur la vidéo !

Le samedi 6 juin : Laurent Menel fait son retour sur l'antenne

Trois mois loin du micro, c'est bien trop long pour Laurent Menel ! Si la saison foot de 100% OM s'est brusquement arrêtée, votre animateur préféré revient sur l'antenne ces - au moins - deux prochains week-ends de 9h à midi.

Avec le retour de Cédrick Monet samedi à 9h pour vos questions bricolage, et de Françoise Lefebvre dimanche à 9h pour vos questions jardinage.

Des chefs, producteurs et acteurs culturels partageant leurs bons plans de 10h à 11h.

Et toujours votre quiz de culture régionale et générale "Embarquement immédiat" de 11h à 12h.

Laurent Menel © Radio France - Christophe Abramowitch

Le lundi 15 juin : retour des matinales filmées

Vous réveiller devant la télévision et vous inviter dans le studio radio de France Bleu Provence vous manquent ? Philippe Richard reviendra tout coiffé, tout rasé et tout bien habillé le lundi 15 juin pour la diffusion simultanée de "France Bleu Provence Matin" sur France 3 Provence-Alpes de 7h à 8h40.

Camille Payan, Philippe Richard et Florent Le Saux, présentateurs de France Bleu Provence Matin © Radio France - Sophie Vernet

Le lundi 15 juin : Cédric Frémi fait son retour sur l'antenne

Certes, durant les deux mois de confinement, les bouchons se sont fait plus que discrets. Mais depuis quelques jours, sur certains axes, le chemin du retour à l'heure de pointe du soir est un calvaire. Il est donc grand temps que Cédric Frémi fasse son retour, lui aussi, sur l'antenne. Rendez-vous dès le lundi 15 juin de 16h à 19h avec votre info-trafic et des idées de balade et de découverte de notre belle Provence.

Cédric Frémi © Radio France - Christophe Abramowitz