VIDEO - Le 8 Mars 2010, Collioure et les P.O. sous la neige, regardez !

Dans les Pyrénées-Orientales, personne n'a oublié le 8 Mars 2010. Ce jour-là, en quelques heures, le pays catalan est recouvert d'une épaisse couche de neige : 30 à 70 centimètres sur le littoral mais aussi au pied du Castillet à Perpignan ou en remontant vers le Vallespir, le Conflent ou le Fenouillède. La neige est partout provoquant une énorme pagaille dans le département notamment sur la route avec des centaines de voitures abandonnées.

Plus jamais je ne pourrais refaire ces photos de Collioure sous la neige

Rémy Michelin, photographe, se souvient de cette journée exceptionnelle. Le 8 Mars 2010, dés le petit matin, il est parti à Collioure et a pris ces photos incroyables, regardez :

"Au début, j’étais déboussolé. Je savais plus quoi faire, j’allais à droite et à gauche et je cherchais la photo qui marquerait les esprits. Et puis, j’ai eu l’idée d’écrire Collioure dans la neige sur la plage avec le village en arrière-plan. Plus jamais je pourrais le refaire"

Collioure, sur la plage abandonnée et enneigée ! - Rémy Michelin

