VIDEOS - Revivez en images le Salon de l'agriculture avec France Bleu Auxerre et France Bleu Besançon

Le SIA, Salon de l'agriculture, se tient du du 26 février au 6 mars 2022 à Paris. France Bleu Besançon et France Bleu Auxerre posent leur micro au coeur du salon, dans l'espace consacré à la Bourgogne Franche-Comté pour donner un coup de projecteur aux agriculteurs et producteurs bourguignons et francs-comtois, le jeudi 3 mars. Ils donnent la parole aux producteurs, éleveurs, artisans présents à cette édition des retrouvailles, et font briller les produits et le savoir-faire icaunais et franc-comtois.

Bienvenue au Salon de l'agriculture. Dominique et Arnaud sont prêts à vous faire vivre cet évènement de l'intérieur, entourés des équipes de France Bleu Auxerre et Besançon !

Le studio France Bleu au Salon de l'agriculture © Radio France - V. Vivien / F. Loriol

Mathieu, notre baladeur, est dans les starting-blocks, prêt à aller de stand en stand pour vous faire découvrir les produits régionaux.

Et en Bourgogne Franche-Comté, il y a un produit incontournable, c'est le fromage : Mont d'Or, Epoisse, Soumaintrain, Chaource, Comté... Et on n'oublie pas la charcuterie et son produit phare, la saucisse de Morteau. Bref, les gourmands ne seront pas déçus ! Et ce n'est pas Anne-Claire qui dira le contraire, elle est étudiante à Paris et tient le stand de la région BFC, où elle découvre elle aussi les spécialités francs-comtoises.

Nous ne pouvions passer au Salon sans vous présenter sa STAR !! Neige est une vache de race Abondance, 4 ans, 668 kg, une belle bête devenue égérie du SIA 2022 après une sélection draconienne.

Et quand on parle de vaches, nos Montbéliardes ont bien des qualités. C'est une race qui aujourd'hui est élevée dans de nombreux pays à travers le monde. Il faut savoir qu'elle s'adapte à tous les systèmes d'exploitation, tous les climats, une vache passe partout qui s'exporte... et qui produit un lait qui sert aujourd'hui à la fabrication de nombreux fromages à travers la France, pas uniquement en Franche-Comté.

Il fallait quand même qu'on vous parle d'un produit plus méconnu : le Macvin.