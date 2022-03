VIDEOS - La Franche-Comté au Salon de l'agriculture 2022 vue par Nina et Martin, lycéens à Valdoie

Martin et Nina sont lycéens au Lycée agricole de Valdoie. Ils sont les envoyés spéciaux de France Bleu Belfort Montbéliard au Salon de l'agriculture parisien et vous livrent leur vision de la Franche-Comté des producteurs en vidéos.

Le SIA, Salon de l'agriculture, se tient du du 26 février au 6 mars 2022 à Paris. France Bleu Belfort Montbéliard pose son micro au coeur du salon, dans l'espace consacré à la Bourgogne Franche-Comté pour donner un coup de projecteur aux agriculteurs et producteurs francs-comtois, le mercredi 2 mars.

Martin et Nina, tout deux lycéens, en formation au Lycée agricole Lucien Quelet de Valdoie, ont rejoint l'équipe de France Bleu. Leur mission, vous faire vivre le salon et découvrir les exposants francs-comtois à leur manière. Agriculteurs, animaux, produits francs-comtois, acteurs du Territoire de Belfort, toute la Franche-Comté au Salon de l'agriculture vue au travers des vidéos de Martin et Nina.

Ce qui surprend lorsque l'on entre dans le grand hall du Salon de l'agriculture, c'est l'odeur ! Vous plongez dans une ferme géante avec vaches, chevaux, moutons, chèvres, cochons... qui n'hésitent pas à se manifester bruyamment. Martin et Nina vont s'en donner à coeur joie pour filmer les meilleurs stands, les animaux et vous faire découvrir les nouveautés et innovations en agriculture.

Le coin préféré de Martin, c'est celui des vaches, et en l'occurence la Montbéliarde. Et le matin très tôt, c'est beaucoup plus intéressant, les vaches sont encore bien réveillées et actives.

Rencontre avec Guiot Lemoine, 20 ans, en licence professionnelle Production animale et conseil en élevage à Besançon. Il présente sa vache Noisette, de race Jersey (une des plus ancienne race au monde) avec le GAEC de Rosen, exploitation laitière bio à Dettwiller dans le Bas-Rhin.

L'innovation, indispensable pour travailler mieux et souvent, pallier au manque de main d'oeuvre dans certains domaines. Dans le domaine viticole, la société Vitibot a créé un robot qui entretien les vignes.

Nouvelles vidéos à venir....