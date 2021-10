VIDÉOS - Revivez les meilleurs moments des Bodin's sur France Bleu Touraine

Voilà bientôt 30 ans que l'histoire d'amour entre les Bodin's et leur public a débuté. D'années en années, le duo tourangeau a sur séduire de plus en plus de français. Il faut dire Maria Bodin et son fils Christian sont deux personnages haut en couleur qui s'amusent avec sincérité et tendresse des clichés de la ruralité. De spectacles en spectacles, de films en films, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet (respectivement Maria et Christian Bodin's) font vivre à leurs personnages petites et grandes aventures lors desquels c'est toujours le bon sens terrien qui l'emporte.

Les Bodin's en Thaïlande - SND

Les Bodin's se racontent et parlent de leurs valeurs

Avant la sortie en salles de leur nouveau film "Les Bodin's en Thaïlande", le 17 novembre, Maria et Christian ont débuté une tournée d'avant-premières. Ils ont choisi de s'arrêter d'abord dans les petits cinémas de la région Centre-Val-de-Loire. « C’était l’occasion de retourner dans les petites villes et les villages, à la proximité des gens (… ). Dans un petit village en Sologne, à Argent sur Sauldre, on a rencontré une fan qui fêtait ses 100 ans le jour de sa venue dans le petit cinéma. Rien que pour ça, ça aurait été dommage de ne pas faire Argent sur Sauldre », expliquent-ils ce mardi 12 octobre en direct à François Desplans et Nicolas Bedin.

Lors de cette matinée passée à leurs côtés, nous sommes également revenus sur cette authenticité et cette simplicité qui les caractérise. Dans Circuit Bleu Côté Culture (9H/9H30), Amaury Ollivier leur a demandé comment ils arrivaient à garder la tête froide. "C'est beaucoup plus facile de vivre quand on est gentil. [...] On prêche des valeurs [...]. C'est important d'être en accord avec ce qu'on dit sur scène." Ils en ont profité pour saluer les associations qui font vivre les petits cinémas.

Un film drôle et plein d'aventures

La Bande-annonce du film "les Bodin's en Thaïlande" est prometteuse et offre déjà quelques répliques cultes. Lors de ce début de matinée dans les locaux de France Bleu Touraine, Maria et son Christian sont revenus sur cette nouvelle aventure.

Dans ce film, les Bodin's partent en Thaïlande pour "soigner" Christian. Le fiston de Maria a apparemment fait une dépression. Mais comment va-t-il et que se passe-t-il exactement au début du film? Amaury Ollivier a essayé d'en savoir plus...

Les Bodin's sur France Bleu : le plein de bonne humeur

Lorsqu'ils nous font l'amitié de partager un moment avec les auditeurs de France Bleu Touraine, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet cohabitent en direct avec Maria et Christian pour nous offrir tranches de rire et moments cultes. Ce mardi, Nicolas Bedin leur a fait réécouter un de ces grands moments de radio au cours duquel, il y a environ deux ans, Les Bodin's avaient pu échanger avec Jean-Yves Lafesse et sa célébrissime Madame Ledoux. Un hommage sonore à l'humoriste disparu qui a beaucoup touché nos deux tourangeaux.

Evidemment, pendant les émissions de France Bleu Touraine, on écoute de la musique. Tubes d'aujourd'hui, grands standards des années 80 ou 90... tout est bon pour mettre la Maria d'humeur musicale et amener le duo mère/fils à pousser la chansonnette. Extraits...

Les Bodin's aiment chanter et maîtrisent aussi parfaitement le répertoire paillard. Quelques notes entonnées par Maria nous ont permis de découvrir que Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet et l'équipe de comédiens qui les accompagnent sur scène utilisent ces chansons parfois osées comme un exutoire.

La cuisine des Bodin's

Lors de cette matinée du 12 octobre, Maria et Christian ont pris la vie Côté Saveurs avec Chrystelle Guy et Richard Mazoué. Parce que défendre la ruralité, c'est aussi défendre les terroirs et le bien manger. Café à la béchamel, fromages de chèvre maison, pièce montée de flans… Dans les spectacles et les films des Bodin's, il est forcément question de gastronomie, même si les recettes sont un peu spéciales et prêtent beaucoup à rire. "Les Bodin's en Thaïlande", c'est aussi l'occasion pour ces deux ruraux de partir à la découverte des saveurs du bout du monde. Maria a rapporté de son voyage une idée recette qui pourrait expliquer quelques mois de problèmes sanitaires ;-)

Evidemment, de retour en Touraine, les Bodin's ont retrouvé leurs recettes locales quelque peu… particulières. Notamment le fameux faisan farci au chevreuil, mais aussi un dessert lacté aux saveurs irréelles (au sens propre du terme. Enfin… propre n'est peut-être le mot qui convient)

Vous pourrez découvrir "Les Bodin's en Thaïlande" en avant-première Lundi 25 octobre au Mega CGR des Deux Lions, à Tours. France Bleu Touraine vous fera vivre cet _événement en direct_. D'ici là, tendez l'oreille : nous vous offrirons vos invitations pour cette soirée lors de laquelle le duo sera bien sûr présent.