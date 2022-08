Vignes Vins Randos 2022

VVR, Vignes vins randos, c'est le rendez-vous incontournable de l'œnotourisme au cœur des vignobles du Val de Loire. Chaque année, les vignerons du Val de Loire vous proposent 3 heures de détente, de convivialité et d’émotions gustatives. C'est une occasion unique de découvrir les plus beaux terroirs viticoles, en famille, entre amis ou en solo d'une région inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Guidé par un vigneron, vous partez pour l’une des 18 balades proposées, ponctuées de dégustations, accords mets & vins et découvertes du savoir-faire viticole. Le kit du parfait randonneur en main, vous avez tous les ingrédients pour goûter les saveurs du terroir et découvrir les richesses du patrimoine ligérien. À votre retour, vous êtes accueillis au village VVR, dans une ambiance festive et musicale. Vous est offerte la possibilité de vous restaurer et d’acheter les vins dégustés lors de votre balade ! Une balade ludique et conviviale, placée sous le signe de la découverte des richesses du Val de Loire.

Exemple de balade en Muscadet, au cœur des vignes qui emmène les rando-dégustateurs à la découverte de Vallet, la capitale du Muscadet et du cru Vallet. Après une marche revigorante le long du bois et des vignes, les randonneurs arrivent à la cave de Stéphane Orieux, pionnier de la viticulture BIO dans le Muscadet, pour une première dégustation. La randonné se poursuit en direction d’une carrière de granit puis des vignes du Domaine de l’Echasserie où Mickaël Tessier, qui a repris l’exploitation il y a 4 ans, attend les randonneurs pour une dégustation d’un cru Vallet. Après cette halte, le parcours conduit les rando-dégustateurs jusqu’au lieu-dit le Puy Jahail. En chemin ils découvrent un panorama exceptionnel sur les Chaboissières avant d’atteindre le point culminant du château d’eau et de se diriger vers la Basse-Charouillère où François Boulanger propose une découverte du terroir valletais et de la viticulture au Domaine du Moulin Camus basée sur l’épanouissement et la préservation de la biodiversité. Après cette dernière halte, les rando-dégustateurs rejoignent l’atmosphère conviviale du village VVR.

18 autres balades vigneronnes en Val de Loire à découvrir sur le site www.vvr-valdeloire.fr. Attention beaucoup sont déjà complètes !