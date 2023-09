Virades de l’Espoir, une première à Perpignan avec la championne Cécile Hernandez comme marraine

loading

La recherche avance mais il y a encore beaucoup trop de victimes de cette maladie qui touche le système respiratoire et digestif, la Mucoviscidose et qui concerne notamment des jeunes et des enfants.

ⓘ Publicité

Alors on se mobilise contre cette maladie un peu partout en France avec l'association Vaincre la Mucoviscidose à travers les Virades de l'Espoir dont une toute première édition à Perpignan.

La marraine : Cécile Hernandez championne handisport de snowboard. Le parrain : Benjamin Garcia des Dragons Catalans, rugby à XIII.

Moment fort : le semi-marathon de l'espoir de 21,1 km, la marche-course du souffle de 5 km pour le côté sportif.

Pour se renseigner le village du souffle.

Pour partager des émotions : les animations, l'exposition de voitures, les jeux gonflables, l'escape game. Il y a un espace restauration, de quoi se désaltérer et une scène ouverte avec des artistes surprises.

Deux lieux pour se retrouver autour de cette bonne cause à Perpignan : les allées Maillol vers le Palais des Congrès et la Place de la Victoire au pied du Castillet de 8h à 18h ce dimanche 24 septembre 2023.