Vivez avec France Bleu Béarn Bigorre la soirée Electric Dating au circuit Pau-Arnos le 21 septembre 2022

Le circuit Pau-Arnos et Mob'Exper organisent la première soirée sportive consacrée au véhicule électrique le mercredi 21 septembre 2022 de 17h30 à 22h. C'est l'occasion pour les utilisateurs de véhicules électriques de découvrir ce nouvel univers en toute sécurité. Au cours de cet "afterwork" le circuit accueillera la plus grande diversité de marques automobiles avec des concessionnaires proposant des essais de nombreux derniers modèles électriques.

L'entrée pour le public sur le site du circuit Pau-Arnos est gratuite avec plusieurs activités proposées :

Activités proposées pour la Soiée Electric Dating sur le circuit Pau-Arnos le 21 septembre 2022

Le circuit européen Pau-Arnos, a été créé au début des années 80. Il est niché dans un vallon au pied des Pyrénées

Conçue par des pilotes professionnels de la compétition auto et moto, la piste de vitesse est née sous le signe de la performance et de la technicité :

Longueur : 3 030 mètres, Largeur : 10,5 mètres et 13 mètres... Nombre de tracés : 1 tracé principal de 3 030 mètres (5 tracés dérivés de 3 030 mètres et 600 mètres)... Chronométrage : 1 boucle Alfano / 2 boucles départ + 2 partiels + entrée et sortie stands.

Il évolue avec le E-circuit pour faire de ce site préservé et exceptionnel le premier circuit "zéro émissions" dédié au sport automobile autour des énergies renouvelables et de la nouvelle mobilité.

Découvrez avec France Bleu Béarn Bigorre les coulisses de "l'afterwork" électrique de 16h à 19h en direct du circuit européen Pau-Arnos.

Du 12 au 16 septembre, entre 11h et 12h dans les ''Trésors de Fébus'', jouez et gagnez votre pack VIP : deux tours de circuit à bord d’une voiture électrique de sport, pilotée par le champion du monde 2018 du ‘’Electric and New Energy Championship", Didier MALGA. Un accès VIP au circuit, aux paddocks et à la salle de restauration.