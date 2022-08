Vivez la 2ème édition du Festival Pelliculive à Thuir, du 1er au 3 septembre 2022

France Bleu Roussillon a l'immense joie d'être le partenaire de cette 2e édition du Pellicu-live Festival, qui aura lieu au parc Palauda, en plein centre de Thuir, les 1, 2 et 3 septembre 2022.

Le "pitch" du festival

Sous le soleil du Sud, dans un décor de château ravissant. Il fait chaud, la musique est bonne, les mets sont délicieux, les pellicules incontournables, la danse enivrante. Le public est heureux, les organisateurs tout autant. Le synopsis est idyllique, n’est ce pas ? Et pourtant tellement vrai ! C’est ce que nous/vous avez vécu l’année dernière lors de la première édition de Pellicu-Live Festival à Thuir ! Souvenez-vous !

Et il est grand temps de recommencer, non ? Pensez à prendre vos billets !

Au programme de cette édition 2022

Une belle programmation musicale :

Balbino Medellin

Big ALi DJ Set

Cali (& friends)

Deluxe

Ibrahim Maalouf

Joeystarr

Kendji

Nemir Live Band

Côté gourmets

Voici la liste des chefs présents, qui vous dévoileront certains de leurs secrets de chefs pour un show haut en couleur :

Juan Arbelaez,

Denny Imbroisi,

Gilles Goujon,

Pierre Augé,

Julien Duboué

Julien Hermida

Côté grand écran

En tout début de soirée vous assisterez à des masterclass passionnantes où le réalisateur Christophe Barratier, le comédien Arnaud Ducret et nos femmes à l’honneur, les réalisatrices Melissa Drigeard et Audrey Dana se confieront sur ce métier inclassable !

Ces rencontres seront présentées par le parrain du festival : François-Xavier Demaison.

On nous dit dans l’oreillette de ne pas oublier de venir déguisé le samedi 03 et qu’il y aura également de la danse et des projections gratuites de court et longs métrage au cinéma de Thuir…