À chacun sa distance, à chacun sa course !

Vivez le Festa Trail du Pic Saint Loup, les 27, 28 et 29 MAI 2022

evasion sport by charles

Du 27 au 29 mai, le Festa Trail, un week-end sport nature et découverte autour du Pic Saint-Loup. Participez en famille ou entre amis aux repas, fanfares, animations et ateliers, balades et randonnées à thèmes. Et pour les amoureux du trail, de nombreuses courses de 12 à 120 km !

Infos et réservations repas / randos / courses sur festatrail.com

Contact : Festa Trail, 04 67 06 96 04 – contact@festatrail.com

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

affiche festa trail 2022 - festa trail

Infos et inscriptions : festatrail.com

POUR CHAQUE INSCRIPTION, 1€ DE DON EST REVERSÉ À UNE ACTION CARITATIVE.

Les Courses

ULTRA DRAILLE 120 km 5500 m+

NOUVEAU PARCOURS (solo ou relais de 5)

Départ de Brissac : Samedi 28 mai à 5 h 30

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

individuel : 112€ ou relais de 5 : 130€

Course qualificative pour l’Ultra Trail du Mont Blanc (100 M)

Course solo : 5 Points ITRA / 6 Points Montagne

Cette course fait partie du Challenge du Pic Saint-Loup organisé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

HÉRAULT TRAIL 76 km 3400 m+

NOUVEAU PARCOURS

Départ de Brissac : Samedi 28 mai à 7 h

individuel : 72€

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

Course qualificative pour l’Ultra Trail du Mont Blanc (100 K)

3 Points ITRA / 5 Points Montagne

Cette course fait partie du Challenge du Pic Saint-Loup organisé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

MARATHON DE L’HORTUS 44 km 1800 m+

Départ de Claret : Dimanche 29 mai à 8h

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

individuel : 45€ ou relais de 2 : 50€

Course qualificative pour l’Ultra Trail du Mont Blanc (50 K)

Course solo : 2 Points ITRA / 4 Points Montagne

Cette course fait partie du Challenge du Pic Saint-Loup organisé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

TRAIL GOURMAND 20 km 400 m+

NOUVELLE COURSE

Départ de Sauteyrargues : Vendredi 27 mai à 16h

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

individuel : 40€

TOUR DU PIC SAINT-LOUP 18 km 875 m+

Départ de St-Mathieu-de-Tréviers : Dimanche 29 mai à 9h

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

individuel : 20€

Cette course fait partie du Challenge du Pic Saint-Loup organisé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

TOUR DU PIC SAINT-LOUP BY NIGHT 18 km 875 m+

Départ de St-Mathieu-de-Tréviers : Samedi 28 mai à 21h30

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

individuel : 20€

DUO DU PIC BIOCOOP 17 km 450 m+

Départ de St-Martin-de-Londres : Samedi 28 mai à 12h

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

en duo : 40€

CÉCÉLIENNE LES DÉESSES MUETTES 12 km 300 m+

Départ de St-Mathieu-de-Tréviers : Samedi 28 mai à 17h

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

individuel : 13€

Cette course fait partie du Challenge du Pic Saint-Loup organisé par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

HANDI TRAIL 12 km 300 m+

Départ de St-Mathieu-de-Tréviers : Samedi 28 mai à 17h

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

individuel : 12€

Cette course est réservée aux personnes en situation de handicap.

MARCHE NORDIQUE 12 km 300 m+

Départ de St-Mathieu-de-Tréviers : Samedi 28 mai à 17h

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

individuel : 13€

Cette course est chronométrée à titre indicatif – pas de classement.

PITCHOU’PIC de 1 à 5 km

Départ de St-Mathieu-de-Tréviers : Samedi 28 mai à partir de 10h

Arrivée à St-Mathieu-de-Tréviers

Courses gratuites

Quatre courses réservées aux jeunes et aux enfants (années de naissance : de 2007 à 2015)

Les Balades -Randonnées

Festa Rando Curiosités du Val de Gellone

Dimanche 29 mai 2022 9h St-Guilhem-le-Désert - Parking municipal « haut »

Venez découvrir ou redécouvrir la Vallée de Gellone à Saint-Guilhem-le-Désert avec l’accompagnatrice en montagne Rafaelle Fornos. Au milieu de ces panoramas époustouflants et jusqu’au bout du Cirque de l’Infernet, vous aurez le plaisir de contempler les traces d’un autre temps : vestiges patrimoniaux tels les drailles ancestrales, le pont des Fenestrettes ou les ruines du Château du Géant, ainsi que les curiosités géologiques façonnées depuis des millions d’années.

Prévoir un pique-nique.

Niveau : 3/5

Distance : 10 km

Dénivelé : 450 m+

Temps : 4h

Tarif : 10 €

Inscriptions sur festatrail.com/randos-balades

Festa Rando De Notre-Dame-du-Suc à l'abîme de Rabanel

Dimanche 29 mai 2022 9h Notre-Dame-du-Suc – Parking devant le sanctuaire

Au départ de Notre-Dame-du-Suc, vous prendrez la direction de la montagne de la Séranne par le sentier du sanctuaire de Notre-Dame-du-Suc avec un guide d’Aigoual Pleine Nature. Vous pourrez admirer les points de vue sur la vallée de la Buèges et les villages pittoresques, avant de redescendre par un sentier ou des formations géologiques caractéristiques des régions calcaires sont présentes : aven, gouffres, abîme de Rabanel.

Niveau : 4/5

Distance : 8 km

Dénivelé : 500 m+

Temps : 4h

Tarif : 10 €

Inscriptions sur festatrail.com/randos-balades

Festa Rando de Montferrand

Samedi 28 mai 2022 9h St-Mathieu-de-Tréviers – Esplanade du Galion

Venez découvrir ou redécouvrir le château de Montferrand et les senteurs de la garrigue en compagnie d’un guide d’Aigoual Pleine Nature. Avant d’aborder le château et son histoire, vous apprendrez la dynamique de la forêt du piedmont languedocien, les stratégies des plantes et les utilisations médicinales.

Niveau : 2/5

Distance : 7 km

Dénivelé : 300 m+

Temps : 3h

Tarif : 10 €

Inscriptions sur festatrail.com/randos-balades

Le potager des garrigues

Samedi 28 mai 2022 13h30 St-Mathieu-de-Tréviers – Esplanade du Galion (sous l’arche) – Petit transfert en minibus 8 places ou rendez-vous directement au Mas Neuf à Claret.

Découvrez ou redécouvrez toutes les saveurs des plantes comestibles : balade sensorielle à la découverte des petits profits de la garrigue !

Cette animation, labellisée « HÉRAULT NATURE », vous est proposée par l’association Pic’Assiette dans le cadre du Programme environnement, partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Parcours pour toute la famille, sans difficulté.

Niveau : 1/5

Distance : 3 km

Temps : 2h30

Gratuit

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 06 60 54 47 90

Festa Rando entre Gorniès et la caverne du Maure

Samedi 28 mai 2022 8h30 Saint-Mathieu-de-Tréviers– Esplanade du Galion (sous l’arche)

Partez à la découverte du village de Gorniès et du hameau de l’Escoutet, nichés dans la vallée de la Vis. Le sentier offre un beau panorama et débouche sur une curiosité géologique : la caverne du Maure ! N’oubliez pas de prendre une lampe frontale afin d’admirer les concrétions façonnées dans cette grotte calcaire. Vous serez guidés par Rafaelle Fornos, accompagnatrice en montagne.

Covoiturage possible.

Niveau : 3/5

Distance : 7 km

Temps : 3h

Dénivelé : 220 m+ ; 480 m-

Tarif : 10 €

Inscriptions sur festatrail.com/randos-balades

Festa Rando de la Buèges

Samedi 28 mai 2022 9h St-Jean-de-Buèges – à la cave coopérative

Au départ du village pittoresque de Saint-Jean-de-Buèges, vous gravirez la montagne de la Séranne pour rejoindre le sommet de Peyre Martine. En chemin, vous pourrez admirer les superbes points de vue et panoramas qu’offre cette vallée. Puis durant la descente, vous bifurquerez par les vignes pour terminer la randonnée à côté des eaux limpides de la rivière de la Buèges. La rando est accompagnée par un guide d’Aigoual Pleine Nature.

Prévoir un pique-nique.

Niveau : 5/5

Distance :10,5 km

Dénivelé : 640 m+

Temps mini. : 4h

Tarif : 10 €

Inscriptions sur festatrail.com/randos-balades

Festa Rando de Claret par le rocher du Causse

Dimanche 29 mai 2022 9h Hameau des Embruscalles – parking sur la droite en arrivant de Claret.

Au départ du hameau des Embruscalles, vous partirez avec un guide d’Aigoual Pleine Nature à travers la garrigue pour prendre un peu de hauteur et découvrir ce pays de vignes et de calcaire. Un joli voyage dans le temps avec un passage proche de l’Oppidum du rocher du Causse, du Moulin de Lafous, d’un petit lac et de sources.

Niveau : 3/5

Distance : 14 km

Dénivelé :500 m+

Temps : 4h

Tarif : 10 €

Inscriptions sur festatrail.com/randos-balades

Mais aussi, des randonnées à cheval, des randonnées spéléo, des balades poétiques…

Les Repas

Le Gastrono'Pic - samedi 28 MAI 2022

De 20h à 22h30 à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Esplanade du Galion Éveillez vos papilles !

Une bonne assiette + de la bonne musique = une bonne soirée !

Service de 20h à 22h30 Un DJ sera présent pour animer la soirée. MENU :

Salade printanière, semoule, asperge et œuf du Pic St-Loup

Estouffade de boeuf braisé au vin du Pic St-Loup avec pommes de terre

Verrine fraise rhubarbe crumble

Gastrono’Pic (entrée/plat/dessert) : 17 € Réservations sur festatrail.com/repas

Le Repas vigneron - dimanche 29 MAI 2022

A 12h à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Dans le jardin de la Cave coopérative « Les coteaux du Pic » Un grand repas vigneron, un bon verre de vin proposé par les vignerons du Pic Saint-Loup… Tous les éléments sont réunis pour profiter agréablement de cette journée du dimanche en famille ou entre amis ! MENU :

Roulé épinard et mousse de chèvre frais aux herbes, accompagné de sa petite salade

Penne au poulet aux saveurs du sud

Panna cotta aux fraises

Repas vigneron (entrée/plat/dessert) : 12 € Réservations sur festatrail.com/repas

et les animations

En avant la musique !

VENDREDI 27 MAI 2022 Ça va swinguer !

À partir de 18h30, la compagnie Swing’n’Soul interprète les standards de la chanson française et internationale des années 40 à 80, entremêlés de jazz des années 40/60. Le trio chant/basse, guitare et saxophone vous communique son énergie à travers ses interprétations swing, boogie et latino ! Esplanade du Galion, St-Mathieu-de-Tréviers. Gratuit.

SAMEDI 28 MAI 2022 Les pirates du jazz

Toute la journée, la fanfare des Jazz’Pirateurs fait exploser en couleurs les standards du navire New Orléans. Ces redoutables pirates sont rodés aux déambulations de rue. 10h-13h : Esplanade du Galion 16h30 : Devant la cave coopérative de St-Mathieu-de-Tréviers 17h30-19h : Esplanade du Galion, st-Mathieu-de-Tréviers Gratuit.

DIMANCHE 29 MAI 2022 Rendez-vous sous les tropiques

La fanfare Kalingo vous fait danser au son des tropiques ! Son répertoire ensoleillé vous transporte dans les Caraïbes. Chaleur et bonne humeur au rendez-vous ! Toute la journée. Esplanade du Galion. Gratuit.

Découvertes en famille Samedi 28 MAI 2022 De 10h à 13h30 L’association Pic’Assiette vous propose un atelier ludique « smoothie party ». Vous réaliserez des smoothies à partir de fruits et légumes de saison.

Esplanade du Galion, gratuit. De 11h à 13h

Venez vous initier à la grimpe dans les arbres ! Vous devrez faire appel à votre équilibre et votre coordination pour vous déplacer librement dans les trois dimensions de l’arbre et découvrir les aspects écologiques de ces milieux riches en biodiversité. L’encadrement est assuré par deux animateurs diplômés. À partir de 6 ans.

Esplanade du Galion, gratuit.

A voir tout le week-end :

Exposition GoodPlanet « Objectifs de Développement Durable », mise à disposition par la MAIF.

Le Galion, gratuit.