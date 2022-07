Vivez le Festival de la Paille avec France Bleu Besançon

Le Festival de la Paille vous donne rendez-vous pour sa 20ème édition, du vendredi 29 juillet 2022 au samedi 30 juillet 2022 à Métabief.

Le Festival de la Paille, événement majeur et incontournable de Bourgogne-Franche-Comté signe son grand retour et se tiendra cet été pour vous offrir deux jours de fête et de musiques live dans une ambiance de folie !

Au programme : de belles retrouvailles !

Après 2 années d'annulation forcée, les organisateurs du festival ont plus que jamais envie de retrouver leur public pour ENFIN fêter dignement la 20e édition du Festival de la Paille !

Cette année encore, près de 12 .000 personnes sont attendues pour vivre ensemble un festival haut en couleurs. Du rock à la musique du monde, en passant par le hip-hop, le slam, l'électro, le punk ou encore la pop-soul, le Festival de la Paille vous offre un programme éclectique et pour tous les goûts.

A l'affiche cette année : PLK, Grand Corps Malade, Morsheeba, H.F. Thiéfaine, Tagada Jones, Kimberose, Rod barthet et bien d'autres encore !

Le programme du festival heure par heure

Demandez le programme complet !

Informations et billetterie sur le site du Festival de la Paille.

France Bleu Besançon vous offre vos pass VIP !

