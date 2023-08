Vivez Légend'Air, la grande fête aérienne de St Junien les 9 et 10 septembre avec France Bleu Limousin

France Bleu Limousin vous offre un accès privilégié pour profiter pleinement de Légend'Air, la grande fête aérienne de St Junien les 9 et 10 septembre 2023. Jouez avec nous et gagnez votre accès V.I.P avec déjeuner, vol découverte et diner dans le cadre idyllique d'un restaurant de St Junien.