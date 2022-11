Vivez les festivités de la Saint Nicolas à Metz les 3 et 4 décembre 2022 avec France Bleu Lorraine

Saint Nicolas mon bon patron 🎶

Impossible de passer à côté des traditionnelles festivités de Saint-Nicolas en Lorraine évidemment, et encore moins dans la ville de Metz qui propose, pour le premier week-end de décembre, spectacles et animations gratuites pour les petits comme pour les plus grands, en partenariat avec France Bleu Lorraine.

Dimanche 4 décembre, après l'incontournable apparition depuis le balcon de l'Hôtel de Ville, le Saint Patron Lorrain défilera au milieu des nombreux chars artistiques. Départ à 16h30 depuis la place de la Comédie jusqu'au Sentier des Lanternes.

Saint-Nicolas vous donne rendez-vous à Metz les 3 et 4 décembre

Animé par des ensembles musicaux et des déambulations artistiques, suivez le cortège de Saint-Nicolas et ses chars colorés dans une ambiance festive.

Pendant ces deux jours, de nombreuses animations vous accompagnent : des chorales et leurs chansons d'hiver, des contes, spectacles mais aussi concerts et des ateliers dans les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

Mon souvenir avec Saint-Nicolas

Rendez-vous place de la Comédie pour découvrir la maisonnette de Saint-Nicolas où chacun peut déposer petits mots ou dessins à l'attention du Saint Patron. Il vous y rejoindra samedi 3 décembre entre 14h et 18h30 pour rencontrer les enfants sages 😇

>>> Programme complet des festivités à feuilleter ici:

