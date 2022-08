Vivez votre journée en immersion au cœur de l'histoire avec "il était une fois le Pas-de-Calais Libéré"

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne chaque jour à 8h45, 9h45 et 16h30 :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

"Il était une fois, le Pas-de-Calais libéré"

Embarquez au cœur des commémorations du 78ème anniversaire de la Libération du Pas-de-Calais et devenez un spectateur privilégié grâce à une immersion des plus réalistes avec la 36ème édition d’ « Il était une fois le Pas-de-Calais Libéré ». Vous partirez le samedi 3 septembre 2022 pour un trajet de 60 km à bord d’un des véhicules originaux de la Seconde guerre mondiale entouré de plus de 70 autres véhicules et plus de 300 personnes en tenue d’époque. Vous pourrez alors vivre au plus près les commémorations, les festivités et les concerts organisées dans les différentes villes de l’Artois à cette occasion.

Vous avez votre carte du club des auditeurs? Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort du dimanche 14 au 21 aout 2022. Nous vous recontacterons si vous avez gagné.

"Il était une fois le Pas-de-Calais libéré", le programme:

Pour la 5ème année consécutive Haillicourt accueille le campement reconstitué de la 36ème édition du Pas de Calais libéré. Du jeudi 1er au dimanche 04 septembre 2022, au pied des terrils jumeaux.

Dans le cadre du 78ème anniversaire de la libération de notre Région, Haillicourt et l’Association Véhicules Militaires d’Artois, organisent cette commémoration avec un rassemblement de véhicules militaires de la Seconde Guerre Mondiale sur la commune d'Haillicourt. Ce seront environ 300 véhicules qui sillonneront les routes de notre Région, accompagnés de musiques militaires.

Restauration et bourse d'objets militaires sur place. Concerts offerts le samedi et le dimanche sur le camp.

Venus de plusieurs pays, c’est en convois que nos libérateurs arrivent sur le sol d’Haillicourt. « Il était une fois Le Pas-de-Calais libéré » nous fait revivre tous ces moments inoubliables. Nombreux sont les habitants venus accueillir chaleureusement les troupes. Un moment inoubliable pour tous, car sans ces militaires et sans le soutien des civils, nous ne pourrions fêter la libération.

Suite à un parcours périlleux pour rejoindre notre France occupée, les troupes alliées ont établi leur campement dans la commune d’Haillicourt, aux pieds des terrils jumeaux de la Fosse 6. Cette reconstitution de camp à la Lampisterie, (un autre lieu de l’histoire haillicourtoise), illustre la vie des militaires et civils dans une réalité époustouflante. Pas de victoire sans musique ! C’est avec près de 150 musiciens internationaux que nous célébrerons également la libération du Pas-de-Calais.

Il était une fois le Pas-de-Calais libéré

SUR LE CAMP à Haillicourt (62) samedi 3 septembre 22 :

15h – 17h : Baptêmes en véhicule d’époque (2 euros)

18H30 : Inauguration du camp par les autorités civiles avec la participation de l’Harmonie d’Haillicourt

Dès 20H30 : Animations à la salle de la Lampisterie

21H : Marché du GI

21h15 : Retraite aux flambeaux et marche du Souvenir

Dimanche 4 septembre 22:

10H15 : Cérémonie d’hommage au monument aux morts place Jean Jaurès d’Haillicourt

11H : Grand défilé des 300 véhicules militaires et fanfares rue du 1er mai et Rue Emile Zola

13h – 13h30 : Concert du groupe Harmonia

13h30 – 14h30 : Concert des Satin Doll Sisters

15h15 – 15h45 : Concert du groupe Beskidzka Grupa Rekonstrukcji Muzycznuch (BGRM)

15h – 17h : Guignette dans la salle de la lampisterie par le groupe « Playlist »

15h – 17h : Baptêmes en véhicule d’époque (2 euros)