THE VOICE -A 17 ans, Sonia de Perpignan va-t-elle poursuivre l'aventure ? Ecoutez, elle est notre invitée

Elle n'a que 17 ans, et déjà un sacré talent. Sonia Quesada est une des candidates remarquées dans The Voice. Après les auditions à l'aveugle et les battles qu'elle a remportées , la suite de son aventure se joue ce samedi sur TF1. Et avec son coach Florent Pagny elle y croit, écoutez !