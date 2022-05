THE VOICE - Jean Palau de La Llagone sort son 1er single, une reprise de La Montagne, écoutez !

Le conte de fée se poursuit pour le fromager-chanteur de la Llagone. Alors que son aventure continue samedi soir dans The Voice, Jean Palau dévoile ce jeudi 5 mai son premier single : une reprise de La Montagne de Jean Ferrat. A découvrir demain natin sur France bleu Roussillon, écoutez !

Jean Palau sur le plateau de The Voice

Dans la vie, Jean fait des fromages exceptionnels en Capcir à la Ferme de la Llagone. Mais depuis toujours sa passion, c'est la musique et la chanson et secrètement, il se rêvait chanteur. Un rêve qui est entrain de se réaliser puisque demain Jean Palau dévoile son premier disque, La Montagne, une reprise de Jean Ferrat.

Un titre à découvrir demain matin sur France Bleu avec jean Palau qui sera notre invité à 9h15.

En attendant, on vous offre un extrait de la chanson qui sera téléchargeable sur toutes les plateformes ce jeudi :

Extrait de La Montagne par Jean Palau Copier

Tout a changé dans la vie du fromager depuis qu'il est monté sur la scène de The Voice. Il a été repêché par Nolwen Leroy lors des auditions à l’aveugle avant de rejoindre l’équipe de Florent Pagny. Il a ensuite remporté les Battles et les Cross Battles et il jouera sa place en quart de finale de l’émission ce samedi 7 mai pour les « Super Cross Battles » dernière étape avant les directs.

Les catalans sont d'ailleurs bien représentés cette année dans l'émission puisqu'aux côtés de Jean, ce samedi soir il y aura une autre catalane qui jouera également sa place pour les quarts de finale, c’est Sonia Quesada, 17 ans, lycéenne à Perpignan.