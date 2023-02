Voici le programme des animations de l'Armada Rouen 2023

Du 8 au 18 juin, environ 45 grands navires venus du monde entier seront amarrés le long des sept kilomètres de quai de Seine. Les nombreuses animations gratuites organisées durant ces dix journées exceptionnelles contribuent à faire de l’Armada un grand événement populaire et festif.

La grande pagaille

Mercredi 7 juin à partir de 17h00, trente embarcations ou Objets Flottants Non Identifiés tous plus loufoques les uns que les autres, se lanceront de la rive gauche de la Seine à Rouen pour traverser le fleuve en ligne (presque) droite. Une seule contrainte : les embarcations, sans moteur thermique, devront être fabriquées uniquement à base de matériaux non polluants et recyclables.

Grand colloque sur la Protection des océans

Jeudi 8 juin, Journée mondiale des Océans, l’Armada met à profit sa popularité pour sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux liés aux océans et aux fleuves. Initié en 2022, un colloque scientifique est organisé désormais chaque année, lors de la Journée mondiale des océans, le 8 juin, en partenariat avec l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université. Une dizaine de chercheurs de l’Institut viendra parler au grand public, en termes simples, des abysses océaniques, des mammifères marins et de l’histoire maritime de Rouen et de la Seine.

Foot et balles

Du 8 au 17 juin. Conçus pour que les marins puissent pratiquer un sport à proximité de leur navire, des terrains en sable sont mis en place pour des sports de balles encadrés par des coachs sportifs. L’occasion pour les équipages et les collaborateurs d’entreprises, d’associations, de collectivités et d’acteurs du territoire de s’affronter lors de matchs amicaux sous l’égide de la Ligue de Football.

Les régates de l’Armada

Du 9 au 13 juin, chaque jour, les équipages des grands voiliers et des navires militaires, ainsi que les collaborateurs des collectivités territoriales et des entreprises pourront se mesurer au cours de régates amicales sur quatre voiliers de 7,5 m. A noter : les lundi 12 et mardi 13 sont réservés aux personnes avec handicap. Deux régates par jour seront organisées les 12 et 13, des poules de 15 minutes les 9,10 et 11 juin.

L’inauguration de l'Armada

Samedi 10 juin à 11h00, l'Armada 2023 sera officiellement lancée en présence des élus et représentants des collectivités territoriales, des bénévoles dont Jean-Paul Rivière, président de l’Armada, des associations et des partenaires qui défileront sur la rive gauche, du pont Guillaume Le Conquérant au Pont Flaubert, puis passage rive droite jusqu’au QG de l’Armada.

Le défilé des kayaks

Samedi 10 juin à 15h00, près de 100 kayaks aux couleurs de l’Armada et des différents clubs normands défileront le long des grands voiliers et des navires militaires, empruntant un chemin qui démarrera au Pont Corneille et longera la rive droite jusqu’à la pointe du Musoir, le retour se faisant sur le même parcours côté rive gauche.

La Messe des marins

Dimanche 11 juin à 11h00, la traditionnelle messe des marins sera célébrée par l'Archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, depuis le grand voilier L’Atlantis. Elle pourra être suivie à partir du quai rive gauche sur la presqu'île Rollet et en direct sur France 2 et RCF.

La Grande chenille

Lundi 12 juin, les normands essaieront de relever le défi de battre le record de la chenille bretonne qui comptait 5 000 personnes. L’objectif pour les organisateurs : l’Armada, 76 actu et France Bleu Normandie est d’en réunir le double sur l’esplanade.

Le défilé des équipages

Mercredi 14 juin en début d'après-midi : classique incontournable depuis la première édition de l’Armada en 1989, le défilé des équipages rassemble les marins civils et militaires, qui représentent leur pays aux sons de leurs fanfares devant plus de 100 000 spectateurs,

Le défilé partira à 14h00 du pont Flaubert pour une traversée de la ville de deux à trois heures en direction de l'Hôtel de Ville où une réception accueillera les équipages.

Le défilé des jeunes à la barre : les Optimists

Mercredi 14 juin à partir de 12h00 48 jeunes âgés de 8 à 13 ans, membres des clubs de voile locaux de Bédane et d’Hénouville, défileront aux couleurs de l’Armada sur des voiliers pour symboliser l’espoir qu’ils incarnent en matière de protection de l’environnement et celle des mers et des océans en particulier.

Les voiliers partiront du port de plaisance, au musoir, rive gauche et navigueront jusqu’au Pont Guillaume le Conquérant pour revenir sur le même trajet rive droite.

Le footing des marins

Samedi 17 juin à 8h00, un footing convivial et loin de tout esprit de compétition rassemblera les marins et tous les participants qui veulent courir au milieu des « pompons », sur un parcours de 6 km au départ de la presqu’île Rollet quai rive gauche, puis passage de la Seine sur le pont Guillaume le Conquérant et arrivée au quartier général de l’Armada.

Des baptêmes de voile gratuits

Du 12 au 17 juin (sauf le 14), des baptêmes de voile gratuits pour toutes et tous seront proposés sur des goélettes de 7,50 m dans le bassin Saint-Gervais au port de plaisance.

Des baptêmes de plongée et un mur d’escalade

Du 8 au 17 juin, de 10h00 à 17h00, à côté des terrains de sport, un bassin de plongée et un mur d’escalade permettront de se familiariser avec ces deux sports au cours d’activités et de baptêmes encadrés par les professionnels.

Des concerts gratuits

Du 10 au 17 juin , des concerts gratuits sont organisés par la Région Normandie. Le programme sera dévoilé prochainement,

Des feux d’artifice

Pour conclure chaque journée de l’Armada en beauté. des feux d'artifice seront tirés à la nuit tombée, depuis la presqu’île Rollet,

La Grande Parade

Le dimanche 18 juin, l’Armada se conclura par La Grande parade. Tous les grands voiliers descendent la Seine au départ de Rouen pour rejoindre la pleine mer. Un spectacle magnifique suivi par des milliers de personnes tout au long des 120 km de berges.