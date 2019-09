Vos invitations pour les 30 ans du Fort Boyard

Et si le 22 septembre, vous embarquiez à la pointe de la Fumée de Fouras, pour une visite commentée du célèbre FORT BOYARD ! Vous en rêviez, France Bleu La Rochelle, le département Charente Maritime et ALP vous ouvrent les portes de ce Vaisseau de Pierre !

Fouras, France

A l’occasion des journées du patrimoine le dimanche 22 septembre le département de la Charente Maritime et France bleu vous offrent des invitations exceptionnelles pour découvrir les coulisses de FORT BOYARD …. Et bien sûr des 30 ans du jeu FORT BOYARD ! les heureux élus visiteront le fort et découvriront les petites et les grandes histoires de ce lieu qui fait rêver plusieurs générations ….

Restez à l'écoute, composez le 05 46 50 67 68 pour jouer sur FBLR

et peut être à vous les clés du Fort !

30 ans DU JEU FORT BOYARD - Adventure Line Production

https://la\.charente\-maritime\.fr/sites/charente\_maritime/files/2019\-07/DP\-FORT\-BOYARD\-30\-ANS\-02\-07\-2019\.pdf

https://www\.alp\.tv/production/95/

Restez a l'écoute, lors des jeux sur FBLR tentez votre chance au 05 46 50 67 68 !