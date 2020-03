Vos questions, vos bons plans avec France Bleu 100% Solidaire en Bourgogne Franche-Comté

France Bleu 100% Solidaire, toujours à votre écoute et là pour vous aider et vous informer. France Bleu Belfort Montbéliard, France Bleu Besançon, France Bleu Bourgogne et France Bleu Auxerre s'associent pour garder le contact avec vous.