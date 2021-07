Voyagez dans le temps à Salignac-Eyvigues avec les fêtes médiévales de l'été

Retrouvez les fêtes médiévales et vieux métiers de Salignac-Eyvigues avec France Bleu Périgord ces dimanches 25 juillet, 1er et 8 août, de 10h à 18h.

Au programme de ces fêtes médiévales : un village historique du Périgord noir à visiter, avec des vieux métiers à découvrir, des animaux, et des jeux. Vous y verrez de la peinture sur blason en bois, de la poterie, du lancé de javelots médiévaux, du tir à l’arc, différentes expositions (armes, cotte de maille, campement médiéval…), vous pourrez aussi profiter d'une visite de l’arbre de vie et de certains ateliers, des jeux anciens, et des démonstrations d’artisans (feuillardier, forgeron, chaulier, vannier, menuisier, boulanger…).

Rendez-vous au pied du château de Salignac-Eyvigues les dimanche 25 juillet, 1er et 8 août, entre 10h et 18h. Le tarif est de 2€ pour les adultes, et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Malgré la crise sanitaire, les fêtes se tiendront bel et bien cet été, avec une jauge de 50 personnes. Deux zones seront définies, avec donc, 50 personnes par zone : le village et l'espace repas et buvette. Il vous sera demandé de limiter votre visite à une heure par zone afin de laisser tout le monde en profiter au cours de la journée.