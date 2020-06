Vu sur le web, boire du vin pour maigrir, sauter du pont Chaban et Pierre Perret qui reprend du service

Une nouvelle qui devrait ravir les amateur de Bordeaux, on parle du vin de Bordeaux, boire deux verres de vin rouge par jour ferait maigrir. Cela dit , il convient de mettre le mot "ferait" au conditionnel. C'est une info trouvée sur le site , Le Bonbon.fr/bordeaux, site qui relaie une étude américaine qui nous vient de la Washington State University.

Boire deux verres de vin par jour fait maigrir...

A priori, dans le vin rouge, il y aurait un polyphénol, appelé le resveratrol qui transformerait le mauvais gras en bon gras, plus facile à éliminer. L'étude précise que c'est mieux si on prend les 2 verres de vin juste avant de se coucher, ça empêche les petites faims nocturnes au cas ou vous voudriez vous bâfrer de M&M'S à 3 heures du mat...bref ,si vous voulez avoir un corps de dieu ou de déesse cet été, vous savez ce qui vous reste a faire! encore que le véritable titre du bonbon.fr/bordeaux est Boire deux verres de vin par jour fait maigrir, selon une étude à la con

Dita Von Teese © Getty - Denise Truscello / Contributeur

Pont Chaban-Delmas, le grand saut

On parle d'un exploit accompli il y a une semaine depuis le pont Chaban-Delmas à Bordeaux. Il aurait dû figurer déjà en bonne place dans cette revue du web , ce c'était pas les cas , on va donc réparer cet oubli. Jeudi dernier vers 6 heures du matin, Côme Girardot s'est élancé du pont Chaban-Delmas en salto arrière , avant de plonger dans la Garonne. La séquence très spectaculaire a été filmée par un drone puis postée sur le compte instagram du jeune homme qui s'empresse de préciser en légende... »Je veux vraiment dissuader ceux qui seraient tentés de penser que comme je l’ai fait, tout le monde peut le faire. Je saute depuis longtemps, et je me suis longuement entraîné pour réaliser cela ».

Pierre Perret reprend du service

Durant le confinement et après le confinement on a découvert plein de nouveaux talents qui se sont improvisés, boulangers, coachs sportifs ou chanteurs, mais cette période a également donné des idées a de vrais chanteurs et notamment à Pierre Pierre qui a retrouvé sa meilleure plume pour écrire cette chanson...