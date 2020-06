Vu sur le web: gagnez de l'argent juste en marchant dans Bordeaux, souriez avec la nouvelle séquence culte

Une info découverte sur le facebook de QuoifaireaBordeaux...en fait gagner de l’argent en marchant dans les rues de Bordeaux , c’est le concept de rêve inventé par l’application Weward. Grâce à cette application vous allez accumuler des Wards au quotidien à chaque pas effectué dans la rue ! Le concept est simple : 1000 pas = 1 Ward. Ces points peuvent être ensuite convertis en euros chez des commerçants Bordelais.

Gagner de l'argent en marchant

L’application limite les mouvements à 10 000 Wards par jour. Les plus grands sportifs pourraient ainsi gagner jusqu’à 20 euros par jours. Par ici pour télécharger WeWard sur l’AppStore et Android. Accumulez des Wards au quotidien à chaque pas effectué dans la rue! Profitez d'une sélection de bons plans chez les commerçants et lieux partenaires à proximité et gagnez encore plus de Wards.

Accumuler de Wards © Getty - Westend61

La question , elle est vite répondue!!!!!!!

Même si certains d'entre vous connaissent déjà certainement la séquence étant donné qu'en quelques jours elle a été vue plus de 2 Millions de fois sur le net, on découvre un jeune homme surgi de nulle part. Dans son costume moulant, voire trop petit, une coupe de champagne à la main, Il fait un peu le kéké devant un range Rover Noir ..la video a été postée sur Twitter avant de faire le buzz sur tous les réseaux sociaux. Apprécions!

Lundi 15 juin, 20H05 le Facebook live de Thibault Cauvin

Reprise dès ce soir à 20H05, des Facebook Live, avec Régis Mazabraud et Charlotte Saric qui vous présentent, le bordelais surdoué de la guitare, et qui jusque la enchainait les tournées mondiales…Thibault Cauvin. Il a fait un petit détour par le cap ferret et ça a donné une jolie collaboration avec Mathieu Chedid, un habitué de la presqu'île. Découvrez "Cap ferret Flot de l’âme".