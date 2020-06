Vu sur le Web: hommage à George Flyod à Bordeaux, vacances en Charentes, et histoire Belge

A Bordeaux aussi on a rendu hommage à George Flyod, cet afro-américain mort étouffé par le genou d'un policier à Minnéapolis. Plus légèrement on s'est dit qu'on irait peut-être en Charentes pour les vacances, et on a souri à la véritable dernière histoire Belge.

A Bordeaux, l'hommage à George Flyod

Depuis la mort de Georges Flyod à Minneapolis, les manifestations se multiplient dans le monde entier et c’est vrai également pour la ville de Bordeaux. En témoigne les dizaines de comptes qui partagent et repartagent cette image d’un demi millier de personnes qui se sont donné rendez vous en début de semaine sur le parvis de Droits de l’Homme à Bordeaux, pour un moment de recueillement et d’hommage. Les centaines de personnes présentes étaient invitées a mettre un genou à terre pour le symbole.

manifestation en hommage à George Flyod reprise sur Twitter - France Bleu

Vacances en Charente et Charente Maritime

Une info découverte sur le site du Huffingtonpost. Dormez deux nuits, mangez au restaurant et visitez un site en Charente ou Charente-Maritime et recevez un chèque de 100 euros après votre séjour: Alors...elle est pas belle la vie ! Après avoir choisi une destination “Infiniment Charentes” et l’avoir fait valider via un site internet dédié, “il faudra au minimum avoir séjourné 2 nuits, avoir mangé dans un restaurant traditionnel et découvert une activité de loisirs ou un site de visites” pour obtenir un remboursement, précise Charentes Tourisme. Ce remboursement interviendra sur envoi des factures, au retour de vacances.

Dernière Histoire Belge!

Histoire abracadabrantesque, découverte du la depeche.fr. Un Belge reçoit régulièrement des pizzas à domicile alors qu'il ne les a jamais commandées. Le sexagénaire, amusé dans un premier temps, ne rit plus du tout aujourd'hui. L'histoire dure depuis neuf ans…Il en souriait au début, maintenant il en fait des cauchemars. Les livreurs se présentent régulièrement à son domicile..il s’appelle Jean Van Landeghem et ne sait toujours pas qui lui envoie toutes ces pizzas

Boîtes à Pizzas © Getty - Jeff Greenberg / Contributeur

Steff Tej & éjectés en concert Facebook Live sur France Bleu Gironde

Petit rappel , celui de notre Facebook live du soir sur France Bleu Gironde. A 20H05 pour être précis France Bleu en partenariat avec France 3 nouvelle Aquitaine soutient les artistes de notre région. Ce soir ( mercredi 3 juin) le group Steff TeJ et les éjectés, groupe limousin qui fait rimer langue française et Reggae.