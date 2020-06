Vu sur le web, la jeune humoriste bordelaise Philippine Delair, et Joyce Jonathan: grande nouvelle en chanson

La jeune bordelaise Philippine Delair a profité de cette période troublée pour peaufiner ses personnages sur Instagram. Sur Instagram toujours Joyce Jonathan annonce en live et en musique un heureux évènement. Et enfin bonne surprise pour l'anniversaire de Nicola Sirkis leader du groupe Indochine

La période un peu étrange que l'on vient de vivre , confinement et dé-confinement, a permis de faire la découverte de vrais talents et parmi ces talents il y a la jeune Philippine Delair d'origine bordelaise. Bordelaise même si dans ses sketches il lui arrive de se faire passer pour une parisienne.

Philippine Delair, talent à suivre

Philippine publie chaque semaine une video sur son compte instagram et on a beaucoup aimé celle qui suit.

Joyce Jonathan se livre en chanson et en live

Autre jeune femme à faire le buzz, qui elle a déjà des centaines de milliers de fans et followers , c'est la chanteuse Joyce Jonathan. Joyce Jonathan , qui comme beaucoup d'artistes de sa génération a décidé de ne rien cacher a ses fans ….et c'est comme ça qu'elle livre un grande nouvelle personnelle en direct sur Instagram, en chanson .

Bon anniversaire Nicola Sirkis

Aujourd'hui Nicola Sirkis du groupe Indochine a 61 ans. Soixante et un an ans et tous ses cheveux ! Nicola Sirkis qui sur son compte Twitter Partage un sondage de RIFFX qui est une plateforme musicale créé par le Credit Mutuel. Sondage sur les chanteurs préférés des français, dans lequel il apparaît qu'en numéro 1 Il y a l’indéboulonnable Jean Jaques Goldman, mais en numéro deux...surprise c'est Indochine. Donc on envie de dire bravo Indochine ! et bon anniversaire Nicola.