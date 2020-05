Vu sur le Web: Le Girondin Marcel Berthomé, plus vieux maire de France , l'homme bouée devenue vedette!

On l'a appris juste avant le weekend, Le second tour des municipales devrait avoir lieu le 28 Juin prochain . Si les conditions sanitaires le permettent , c'est ce qu'a ajouté le premier ministre Edouard Philippe. En tout cas pas de quoi décourager le doyen des maires en France ; le Girondin Marcel Berthomé , 98 ans , Maire de Saint Seurin sur L'isle. Marcel Berthomé est maire de la commune depuis 1971 , il déclare se préparer pour ce deuxième tour et ça fait le buzz sur Twitter notamment et dans les médias traditionnels

Marcel Berthomé , Maire de Saint-Seurin-Sur-L'isle - France BLeu

II a connu Saint-Exupéry, bombardé l'Allemagne nazie, présidé un club professionnel de football et dirige une commune de Gironde depuis près de cinquante ans, sans téléphone portable ni ordinateur, Marcel Berthomé a eu mille et une vies et il en redemande. Marcel Berthomé à qui on souhaite un excellent second tour.

La vie d'après des "hommes bouée"

Pendant le confinement , il y a des humoristes qui nous ont fait rire mais il y a aussi des inconnus. Des inconnus qui ne le sont plus tout a fait puis qu'aujourd'hui que le pays est dé -confiné ils récoltent le fruit de leur "travail" si l' on peut dire. Parmi eux Pierre 57 Ans, qui est devenu une véritable vedette. Pierre c'est un des deux copains arrêtés par la police dans le sud de la France après s’être baignés déguisés en bouée qui délimitent les zones de baignades. Revoyez cette video amateur.

Un épisode digne du gendarme à St Tropez! Bilan des courses , Pierre raconte que des médecins, des infirmières montraient la video aux malades et qu'ils en riaient, ce qui dédramatisait un peu les choses. Il raconte aussi qu'en allant faire son marché, il n'a pas pu faire trois mètres... on lui disait: ha mais c'est vous l'homme bouée !

Comment bien préparer son corps pour l'été en Gironde!

Découverte sur le facebook « Gavé fier d'être Bordelais » cette image qui résume bien , en 3 photos les différents programmes pour entretenir son corps à quelques jours de l'été.