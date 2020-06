Vu sur le web: Le vrai/faux nouveau logo des Girondins de Bordeaux et Keedron Bryant et sa vidéo virale

Connait-on le nouveau logo des Girondins de Bordeaux?

Un sujet qui pourrait paraître désuet aux yeux de certains mais qui est en fait d'une importance "capitale"...le nouveau logo des Girondins de Bordeaux est arrivé et on sait à quoi il ressemble...ou pas. Car lorsqu'on va su le fil Twitter de "Longo Mercato " on a un joli logo qui reprend a la fois le scapulaire et l’emblème de la ville de Bordeaux avec ce commentaire « le logo des girondin de Bordeaux a fuité », et lorsqu'on tombe sur le Twitter de « Soccer Graphics » il nous poste le nouveau Logo des Girondins de Bx , en exclu lulu, mais il se trouve que ce n'est pas du tout le même. Moralité, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera le nouveau logo des Girondins de Bordeaux.

Attention aux fake! - France Bleu

La vidéo devenue virale dans le monde entier

la chanson hommage à Georges Flyod , d’un jeune américain de 12 ans, est devenue totalement virale . On rappelle que Georges Flyod est cet homme noir qui est mort étouffé par le genou d’un policier, à Minneapolis… les réactions sont nombreuses mais la plus touchante, on la doit à ce gamin Keedron Bryant qui posté la chanson à capella sur Instagram. Plus de 2 Millions de vues à ce jour et une reprise sur les réseaux sociaux et médias du monde entier comme ici le Huffington Post.

France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine reprennent les concerts Facebook Live

France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine soutiennent les artistes et groupes aquitains, et ça redémarre ce soir. Rendez-vous sur la page Facebook de France Bleu Gironde pour une demi heure de session live à 20h05. Régis Mazabraud reçoit "21 Juin, le duo" …c’est plutôt très frais très sympa comme dans ce titre "Hello". Rendez vous à 20H05!