Vu sur le web: Les vins de Bordeaux remercient les soignants, un parc d'attraction Charlie et la chocolaterie

Les vins de Bordeaux se mobilisent pour dire "Merci aux soignants " en organisant une vente aux enchères. Les hollandais décident de créer un parc d'attraction "Charlie et la chocolaterie". Les nouveaux déboires de Benjamin Griveaux. Et Agathe Denoirjean en concert Facebook live sur France Bleu.

Si vous allez sur le site bordeaux.com , Vous allez d'abord découvrir ce slogan "les vins de Bordeaux disent merci aux soignants", et pour illustrer ces belles paroles, est annoncé une vente aux enchères , tous les acteurs de l’oenotourisme bordelais se mobilisent en dotant cette vente caritative de bouteilles mythiques. L’intégralité des sommes récoltées sera reversée au personnel des CHU – Hôpitaux de Bordeaux et Centre Hospitalier de Libourne impactés par le COVID-19.

Les vins de Bordeaux disent "Merci aux soignants"

Parmi ces dons; des caisses de vins dans toute la gamme d’AOC, de couleurs et de prix, des nuitées dans la chambre d’hôtes d’un château, des ateliers dégustation, des visites exclusives et atypiques du terroir bordelais, des dîners au restaurant d’un château, etc.

Verre de Bordeaux © Getty - Sergei Malgavko / Contributeur

Charlie et la chocolaterie " en vrai"

Les gourmands auront bientôt une bonne raison d'aller de faire Bordeaux Amsterdam. On a découvert sur le site Demotivateur.fr que La marque de chocolat Tony's chocolonely, très connue au Pays Bas, a investi près de 100 millions d'euros dans un projet fou, qui sera installé à Zaandam près d'Amsterdam...il vont faire un complexe mi-parc d'attraction, mi-usine, qui prévoit des montagnes russes comme celle de la célèbre chocolaterie imaginée par Roald Dahl : Charlie et la chocolaterie... Il y aura bien sûr un espace de bonbons, de gâteaux et de chocolat.

Charlie et la chocolaterie - France Bleu

Quand ça veut pas!

Bad buzz découvert sur l'opinion.fr. Ce n’est pas une blague Benjamin Griveaux, qui vient de retrouver son siège de député à l’Assemblée nationale, va se voir confier une mission sur la « base industrielle et technologique de défense », a savoir la BITD, et on ne prononce pas le D final. Bien conscient du ridicule de la situation, compte tenu du passé récent de l’ancien candidat à la mairie de Paris, la commission de la défense, dont il est membre, va modifier cette appellation qui deviendra pour l’occasion Base industrielle de souveraineté de la défense.

Agathe Denoirjean en concert Facebook Live à 20H05

A quelques jours de la fête de la musique, plus que jamais, France Bleu soutient les artistes de Nouvelle Aquitaine et organise avec France 3 une 3ème semaine de concerts en facebook live du lundi 15 au jeudi 18 juin en attendant une grande soirée « fête de la musique » à vivre sur France Bleu et France 2 le vendredi 19 juin. Rendez-vous chaque jour à 20h05 avec Régis MAZABRAUD et Charlotte SARIC. Au programme pour cette journée du mercredi 17 Juin, Agathe Denoirjean qui commence à s'imposer après un passage par "The Voice" sixième édition.