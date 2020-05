Vu sur le web: plages girondines, bons et mauvais élèves, et Guillaume Canet toujours actif sur instagram

Le long weekend de l'ascension nous paraît déjà loin et pourtant on peut dire qu'il y a eu en Gironde, les bons et les mauvais élèves. Lui, avait délaissé la plage du Cap-ferret pour faire des lives Instagram dédiés au personnel soignant, il s'agit du comédien réalisateur Guillaume Canet.

La plage, mode d'emploi

C' est une publication Facebook qui a enflammé la toile... une story, tirée de Snapchat dénonçant une soirée illégale, sur la plage Pereire, à Arcachon. Elle aurait rassemblé plus de 200 personnes. Heureusement il y a les bons élèves, la plage de lacanau a fait appel a un crieur de rue, juché sur des échasses avec un mégaphone pour rappeler les bons gestes a adopter.

Guillaume Canet s'implique avec ses "instagram lives"

Guillaume Canet , durant le confinement avait initié une série de lives sur son Instagram dédié au personnel soignant . Et bien même déconfiné il continue le job , très impliqué , comme durant cette séquence ou Solange lui explique que le centre médico social qui s'occupe de sa petite fille handicapée n'a pas le matériel suffisant pour la recevoir dans de bonnes conditions.

"Je me réveille et je suis sous l'eau, au fond de l'eau et je dois taper du pied pour remonter à la surface..." Solange

Beaucoup d 'émotions et d'échanges sur ces Instagram de Guillaume Canet, très investi et on le sait maintenant , à l'heure où nous écrivons ceci, des colis de masques et de gels hydroalcooliques sont bien arrivés à destination, pour Solange et sa fille Anouk.

Lu sur le web

On termine avec une note légère, une phase trouvé sur le Facebook « Gavé fier d’être Bordelais " : « J'ai lu quelque part que le virus ne résisterait pas au soleil et a l’alcool...si vous me voyez complètement nu et bourré dans mon jardin c'est que je fais de la recherche médicale"