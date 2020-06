Vu sur le web: un enfant de 4 ans sous bonne escorte, un tableau sur verre, et un pirate de 57 Ans

Un enfant de 4 ans qui échappe à la vigilance de ses parents sur les quais de Bordeaux et se retrouve escorté par la police nationale, une oeuvre de Réné Buthaud, estimée à plus de 100.000 € présentée aux enchères à Bordeaux, et Johnny Deep qui fête ses 57 ans, bon anniversaire Jack Sparrow

A l'heure où les réseaux sociaux se font l'écho de polémiques liées au comportement de la police en France, on a voulu retenir un image plus sereine et ça s'est passé sur les quais de Bordeaux ce weekend. Loin de nous l'idée de faire croire que la France serait le pays des "Bisounours" mais Il y a une image que l'on retrouve sur le compte Tweeter de Police nationale 33, qui est réconfortante. On y voit un gamin de 4 ans juché sur son petit vélo Bleu , sur les quais de Bordeaux, et il est escorté par deux motards de la police nationale. Article et Image à retrouver également sur France Bleu.fr.

Un enfant de 4 ans sous bonne escorte à Bordeaux

En fait, le môme s’était perdu et suite a un appel au 17, c'est flanqué de ces 2 gardes du corps qu'il a retrouvé ses parents.

Enfant sous bonne escorte - France Bleu

Un fixé sous verre monumental de René Buthaud, en vente à Bordeaux

Une œuvre exceptionnelle de René Buthaud estimée à plus de 100 000 euros sera présentée aux enchères le 10 juin à Bordeaux. Inédite sur le marché, elle fut conçue par le maître Art déco dans les années 1940 à partir de la technique délicate et sophistiquée du fixé sous verre. Cette œuvre est restée en Gironde depuis sa création. Figurant une scène mythologique, ce panorama est doublé de feuilles d’or. Véritable tour de force artistique, la technique du fixé sous verre consiste à peindre directement sur une face du verre le motif qui sera ensuite inversé. « L’artiste peint donc l’image à l’envers, ce qui est particulièrement complexe dans la représentation de la perspective, des ombres et des lumières. »

Fixé sur verre signé René Buthaud - France Bleu

Aujourd'hui, 9 juin 2020, Johnny Deep a 57 ans. Bon anniversaire Jack Sparrow

Oui joyeux anniversaire Johnny Deep 57 ans, et toutes ses dents, dont certaines en or, lorsqu'il interprète le fameux Jack Sparrow dans "Pirates des Caraïbes". Le volet numéro 6 est en gestation mais une rumeur agite les réseaux sociaux... Johnny pourrait ne pas en faire partie ! Alors pour se consoler quelques répliques a la jack Sparrow.