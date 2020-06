Vu sur le web: un gars, une fille version CHU de Bordeaux, Benkadi live depuis le Rocher de Palmer à Cenon

Une auto entrepreneuse et un interne reprennent la série "Un gars une fille" pour faire passer un message pédagogique , le trio Benkadi livre un concert live dans la grande salle vide du Rocher de Palmer à Cenon, et Kobé artiste à découvrir à 20H05 mardi 2 juin sur le Facebook de France Bleu Gironde

C'est a découvrir sur le compte Youtube du CHU de Bordeaux: la parodie "Dun gars , une fille". « Chouchou et Loulou » sont devenus « Doudou et Bibou » interprétés par une auto-entrepreneuse et un interne du CHU. C'est ludique et pédagogique même si Jean Dujardin n'a rien a craindre pour son Oscar.

Un gars , une fille Version CHU de Bordeaux

De l'utilité de bien savoir se masquer...

Benkadi live depuis le Rocher de Palmer à Cenon

Au Rocher, la vie suit son cours, au ralenti… On reporte, on programme, on décale, on fait des plans sur la comète…En attendant, que diriez-vous d’un petit concert du groupe Benkadi en "presque direct" de la salle 650 ? Le vrai direct c'était vendredi 29 mai à 18h30, sur la page Facebook du Rocher de Palmer et sur le site internet du Rocher de Palmer.

Les Facebook Live de France Bleu Gironde avec le chanteur Kobé

Kobé est un artiste, nourri de lectures, de rencontres et de ses 20 ans de formation musicale. Aujourd'hui, il propose des chansons subtiles et poétiques. Il nous les offre dans La Nouvelle Scène Aquitaine Live de France Bleu et France 3 Nouvelle Aquitaine ce mardi 2 juin à 20H05. Rendez-vous pour le facebook Live de France Bleu Gironde.