Vu sur le web: une étudiante parodie le journal "L'équipe" pour son CV, et deux jeunes vidéastes à découvrir

lorsqu'on est jeune et en recherche d'une alternance c'est parfois compliqué de décrocher ce job, mais certaines , comme Lenna Jouot ont l'art de se faire repérer très vite. Nous, nous avons également repéré deux jeunes talents de la video qui ont tourné "One Timeline" durant le confinement.

Lenna Jouot, jeune étudiante d'origine bordelaise, inscrite en Master Management du sport , vient de dévoiler l’un des CV les plus créatifs de l’année ! Dans le cadre de sa recherche d’alternance, cette jeune femme a décidé de marquer les esprits à travers un CV très original ...c' est un format inédit de 7 pages, qui reprend le design du fameux journal sportif l’EQUIPE. C'est tellement bien fait qu'on dirait le travail d'un faussaire..

Un CV en forme de "Journal L'équipe"

Publié sur son compte personnel et les réseaux sociaux son CV cumule pas moins d’1 million de vues en 24h et Lenna croule sous les propositions d’alternances. » J’ai reçu environ 1000 demandes d’ajout sur Linkedin, des centaines de mails et de messages. C’est juste dingue ! Je ne pensais pas pouvoir susciter autant d’engouement autour de mon CV. » nous dit Lenna sur le site "J'ai-un-pote-dans-la- com".

Le tournage d'un court métrage durant le confinement

Autre exemple de créativité , le court métrage réalisé à Bordeaux durant le confinement par deux jeunes videastes: Jeremy Tonapani et Corentin Linares. ça s’appelle « One Timeline » on y découvre une jeune femme, les yeux fermés, qui semble dormir. Dans son rêve, les images d’infos en continu se bousculent: Coronavirus, Macron, Trump, images de violences. Elle étouffe et se réveille en sursaut pour partir, sac à dos, dans la ville déserte. Vêtue d’un sweat a capuche orange, elle travers un bordeaux post apocalypse totalement désert.

Terre Neuve dans le Facebook live de France Bleu Gironde

Petit rappel important. Plus que jamais, France Bleu Gironde soutient les artistes de Nouvelle Aquitaine et organise avec France 3 Nouvelle Aquitaine, une 3ème semaine de concerts en Facebook live. Ce soir en Facebook live à 20H05 sur France Bleu Gironde, on pourra écouter Terre neuve alias Ludovic Bousquet-Carton. Pour résumer, c’est entre chanson française et électro-pop, et le mieux c’est encore d’écouter Terre Neuve avec son morceau " Kelly Slater"