Vu sur le web: Zidane à Bordeaux ? Joël Dupuch essaye la bière avec les huitres? et c'est pas tout!

Zidane qui pourrait jouer aux Girondins de Bordeaux...on parle de Luca Zidane un des fils de Zinedine. Joëlle Dupuch qui pourrait prôner la bière pour accompagner les huitres ? pourquoi pas si la bière et locale. Donald Trump qui pourrait voir ses Tweets masqués pas Twitter? c'est déjà fait.

A force de fouiner sur le web, on atterri sur le site 10Sport.com qui annonce « Zidane ne devrait pas être conservé par le Real Madrid l'année prochaine...mais en France Luca Zidane pourrait rebondir dans un club de Ligue 1, puisque le jeune portier du Real Madrid a été proposé aux Girondins de Bordeaux". Il s'agit donc de l'un des fils du célèbre Zinedine, c'est une affaire à suivre. Une info relayée par le site webgirondins.com.

Où ira le gardien de but Luca Zidane?

Mercato Girondins - France Bleu

Et si on esseyait la bière avec les huitres?

Direction maintenant le bassin d'Arcachon, où dorénavant on boit de la bière en dégustant des huitres. Info découverte sur le Facebook de TVBA, comprenez Télévision du Bassin d'Arcachon qui était présente il y a quelques jours au lancement d'un bière locale, la « Rhéa », proposée par la brasserie Mira. Et pour voir si la bière se mariait bien avec les huitres , l’ostréiculteur emblématique Joël Dupuch était invité.



Donald Trump censuré par Twitter

Du jamais vu, Le président des états unis Donald Trump qui voit certains de ses Tweets masqués par Twitter au motif qu'ils sont une incitation à la violence. Donald Trump pris donc à son propre jeu, et il y a un autre réseau très prisé des adolescents, Snapchat, qui a décidé de prendre le même parti que Twitter. Le réseau de partage de photos et de vidéos éphémères a annoncé qu'il ne ferait désormais plus la promotion des messages de Donald Trump.

L'image du jour

La fête des mères a été une bonne occasion de sourire. Grâce notamment à un dessin très drôle signé lasserre repris sur le Facebook "Gavé fier d'être Bordelais".