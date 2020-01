Week-end irlandais en Val de Saire les 13 et 14 mars

La 9ème édition du Week-end irlandais en Val de Saire à Saint-Pierre Eglise, Fermanville et Quettehou aura lieu les 13 et 14 mars 2020. Des concerts, un bal folk sont au programme de cet événement celtique.

Quettehou, Manche, France

Le programme du Week-end irlandais en Val de Saire 2020 :

- Vendredi 13 mars à partir de 20h : Session irlandaise

Le P’tit Bistrot et la Terrasse Gourmande de Saint Pierre Eglise et le bar de l'Escale à Fermanville se transforment en pubs irlandais. Les musiciens s’y donnent rendez-vous et partagent une soirée festive avec clients et spectateurs. Entrée Libre

- Samedi 14 mars à la Halle aux Grains de Quettehou : Concerts & Bal folk

A 19h30 : concert de harpe celtique avec François Pernel :

A 20h00 : concert de Poppy Seeds :

A partir de 22h00 : bal folk avec Stradibalius le duo qui a remporté en 2019 le Grand défi "Folk-Trad-World" du festival MusiKenSaire.

Le concert du Weekend irlandais en Val de Saire 2020 en pratique :

Samedi 14 mars 2020 à la Halle aux Grains : 1 Place du Marché, Quettehou (50550)

Ouverture des portes à 19h - Tartines, crêpes et buvette sur place.

Tarifs : 17€ en prévente et 19€ sur place. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservations : Billetterie pour la soirée irlandaise à Quettehou

Le Week-end irlandais en Val de Saire est organisé par l’association MusikenSaire. Renseignements : 02 33 54 39 10

Gagnez vos places de concert sur France Bleu Cotentin !