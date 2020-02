Week-end des loisirs créatifs les 28 et 29 mars à Granville

L'association RC Multimodel organise Salle de Hérel à Granville le week-end des loisirs créatifs les 28 et 29 mars. Des stands et ateliers consacrés aux loisirs créatifs le samedi et des Puces des couturières le dimanche sont au programme.