Weekend sportif à Saint Gilles Croix de Vie

Le sport revient La Balise le temps d’un week-end avec non pas deux mais trois spectacles ! À voir en famille, avec des amis, il y en a pour tous les goûts ! Du théâtre, du pantomime à la Jacques Tati, et même du catch d’impro sur ring, arbitré par Yohann Métay artiste officieusement associé cette saison. 3 créations à applaudir chaudement, mais après échauffement !

Vendredi 3 Février : « Je ne cours pas je vole » du théâtre sportif, qui nous nous embarque dans le monde effréné du sportif de haut niveau et nous insuffle une énergie transcendante et fait un bien fou !

Samedi 4 février : « Catch d’impro » de l’Improvisation sur le ring, un spectacle pas vu à TV ! Et « Fair-Play » du théâtre mimé avec un mime, tout à la fois danseur et chanteur qui oscille entre l’univers de jacques Tati et celui de Charlie Chaplin…

Un weekend sportif à l’affiche de La Balise, 2 rue du Guitton à Saint Hilaire de Riez. On en parle, « Côté culture », vendredi 3 février sur France Bleu Loire Océan