Willy Rovelli en direct de la brasserie "Le Jean Lamour" à Nancy

Originaire de Haute-Savoie, Willy Rovelli est humoriste, comédien mais aussi présentateur radio et télé. À l’aise sur scène comme derrière un micro, il écrit également pour des humoristes reconnus.

Willy Rovelli anime avec sa tribu l’émission "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission " et la chronique "Willy Rovelli met les points sur les i " sur France Bleu. Un condensé d’actu et de bonne humeur, à retrouver du lundi au vendredi, de 12h et 13h.

Willy Rovelli en direct de Nancy

A l'occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, Willy ROVELLI est en direct de 12h08 à 13h, le mardi 6 décembre, à la brasserie « Le Jean Lamour », Place Stanislas à Nancy, pour son émission "On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission".

Willy Rovelli est également l'invité de France Bleu Lorraine ce 6 décembre à 8h50 au micro de Damien Colombo, il fera une apparition dans " Côté culture " entre 9h et 9h30 avec Nathalie Milion.

Venez nous rejoindre Place Stanislas dès 12h ou écoutez France Bleu Lorraine !

