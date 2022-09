Willy Rovelli vient déjeuner chez vous en Picardie le vendredi 30 septembre

Le vendredi 30 septembre, Willy Rovelli sera en direct chez une famille picarde pour « On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission » entre 12h et 13h. Et si c’était chez vous ? Inscrivez-vous maintenant.

Chaque jour entre midi et 13h, Willy Rovelli et toute sa bande sont en direct sur France Bleu pour « On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission », un talk show 100% bonne humeur ! Et le vendredi 30 septembre, Willy Rovelli débarque en Picardie.

« Willy Rovelli vient déjeuner chez vous » en Picardie : inscrivez-vous maintenant !

Pour son tour de France, Willy Rovelli a choisi la Picardie comme première étape. Le vendredi 30 septembre, il fera son émission en direct chez une famille picarde. Il s’installera chez vous, dans votre salon, en compagnie de Fabien Emo, pour une heure d’émission en direct. Chez vous, et avec vous !

Vous êtes à la maison et disponible le 30 septembre entre 10h et 14h, vous avez des enfants qui seront présents également ? Vous adorez Willy et vous n’avez pas peur qu’il vide votre frigo ? Alors inscrivez-vous maintenant via le formulaire ci-dessous avant le mardi 27 septembre en nous faisant le portrait de votre petite famille et en nous expliquant en quelques mots pourquoi Willy doit venir déjeuner chez vous.

La famille sélectionnée sera recontactée par téléphone quelques jours avant.

Inscrivez-vous ci-dessous avant le mardi 27 septembre