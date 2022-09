Quel est le but de cette journée ?

La vocation du World Cleanup Day, mobiliser le plus grand nombre d’entre nous pour nettoyer les rues de nos villes, et sensibiliser chacun aux gestes éco-responsables et à la lutte contre la pollution, dans une ambiance conviviale. A l’échelle mondiale, ce sont 181 pays qui participent à cette gigantesque opération. A l’échelle nationale, des évènements sont organisés aux quatre coins de la France. Le World Cleanup Day a pour ambition folle de rassembler 5% de la population mondiale, donc au moins 3,5 millions de citoyens en France (métropole et DROM-COM) sur des milliers de sites de collecte. Y’a moyen ! D’autant plus que ce mouvement appartient à tous et toutes. Le rôle de l’association étant promouvoir cette journée comme étant festive, positive, pédagogique, une manière de voir les choses différemment pour changer les comportements.

Il y a forcément une action près de chez vous comme vous pouvez le voir sur la carte de l’événement : www.worldcleanupday.fr