XXIIè Salon du Livre à Bondues

Un livre et l'on vit plus fort

Ce 22è Salon offre l’opportunité à des milliers de lecteurs de rencontrer des auteurs, des éditeurs et acteurs du monde littéraire, d’échanger de manière privilégiée avec les auteurs lors de forums et de séances de dédicaces.

Un programme dense et varié : dédicaces, forums, concours, expositions, conférences, ateliers, contes et spectacles pour enfants, apéritifs et goûters littéraires.

L'invité d'Honneur : Anny DUPEREY

Anny Duperey invitée d'Honneur du Salon - François Pugnet

"Complicités animales" Un gorille qui sauve un enfant, des fourmis qui ne laissent pas tomber leurs blessés, un chat qui accompagne des malades dans leurs derniers moments, des vaches qui se lient d’amitié, des chiens qui portent secours à leur maître… Empathie, entraide, amitié, compassion, coopération, il y a peu de temps, ces mots n’étaient réservés qu’aux seuls humains.

Aujourd’hui, l’idée que les animaux sont des machines mues par leur instinct a fait son temps. La science reconnaît que les bêtes agissent individuellement selon des sentiments qui leur sont propres, et que la loi de la jungle n’est pas celle du plus fort, mais, plus souvent qu’on ne le croit, celle de la main – patte – tendue.

La comédienne et romancière Anny Duperey et le journaliste spécialiste des animaux Jean-Philippe Noël (qui collabore notamment à France Inter, Science et vie, 30 millions d’amis) ont réuni plus de 70 belles histoires. Choisies aussi bien dans la littérature scientifique que dans notre quotidien, elles dévoilent que les animaux ont de grandes leçons d’humanité à nous offrir…

Les invités (attention certains ne le sont qu'une seule journée) :

Faites votre choix !

Chantal ABRAHAM

Nawel ALAOUI

Francis ANGELETTI

Amélie ANTOINE

Ella BALAERT

Lise BARTOLI

Claire BAUCHART

Carine BAUSIÈRE

Laure BECDELIÈVRE

Luana BELMONDO

Sylvain BERSINGER

Bertrand BEUNS

Jean-Sébastien BLANCK

Jean-PierreBOCQUET

Hélène BONAFOUS-MURAT

Honoré BONNET

Arnaud BORNENS

François BOUCQ

Agnès BOURAHLA FARINE

Aurore BOYARD

Erika BOYER

Madeleine de BOYSSON

Stéphanie de BUSSIERRE

Éric CALLENS

Diana CALLICO

VanessaCALLICO

Antoine CANDEILLE

Joëlle CARBONNIER-OUDARD

Brigitte CASSETTE

Grégory CÉLERSE

Evelyne CHAMAILLE

René CHARLET

Antoine CHEREAU

Anne CLÉMENCET-DAVID

Isabelle CLEMENT

Lucienne CLUYTENS

Christelle COLPAERT-SOUFFLET

Jean-François CONDETTE

Grégory COX

Bertrand CRAPEZ

Philip D. LANGHE

Francisco DA CONCEIÇAO

Roxane DAMBRE

Valérie DARMANDY

Annie DEGROOTE

Jean-Michel DELAMBRE

Maurice DELBART

Janine DELBECQUE

Raphaël DELPARD

Ben-Amar DELZAGHÈRE

Jean-Claude DEMESSINE

Michelle DEMESSINE

Chloé DERASSE

Carine-Laure DESGUIN

Adeline DIAS

Elyssea DI MARCO

EvelyneDRESS

Emmanuel DRUON

Jacqueline DUHEM

Thomas DUHEM

Laurent DUMORTIER

Annie DUPEREY

Nicole DUPONT-PIERRART

Éric DUPUIS

Samira EL AYACHI

Stéphanie EMERAT

Laurence ERWIN

Elisabeth FAURE

Marc FALVO

Patrick FILLIOUD

Dominique FIRMIN

Alan FIRTH

Valérie FLORIAN

Pierre-Arnaud FRANCIOSO

Marie-Laure FRÉCHET

Luc FRÉMIOT

Charlotte GABRIS

Alexia GAÏA

Bob GARCIA

Thomas GAVEL

Jacques GEESEN

Véronique GENEST

Assia-Printemps GIBIRILA

Alfred GILDER

Sylvie GINESTET

SerenaGIULIANO

Françoise GOSSELIN

Lucie GOUDIN

Mélanie GRANDGIRARD

Georges GRARD

Pascal GRÉGOIRE

Virginie GRIMALDI

Martial GRISE

Gilles GUILLON

Marie-Pierre HAGE

Cédric HARLÉ

Sabine HAUTEFEUILLE

Hervé HERNU

Virginie HILSSONE

Magali INGUIMBERT

Delphine IWEINS

Michel JADIN

Christophe JEAN

Gilles JOBIDON

Martin JOUANNEAU

Jean-François KAHN

Christophe KORELL

Geneviève KREBS

Vincent KNOCK

Jack KOCH

Olivier KOURILSKY

Angie L DERYCKERE

Michel L’OUSTALOT

Abbes LAMAALEM

Thierry LAMOTTE

Olivia LAPILUS

Léo LAPOINTE

Martine LAROCHE JOUBERT

Caroline LAURENT

Pierrette LAVALLÉE

Jean LE BOËL

Loïk LE FLOCH-PRIGENT

Patricia LE SAUSSE

Arnaud LEFEBVRE

Hervé LEGA

Pascal LÉGITIMUS

Danièle LHEUREUX

Catherine LOISEAU

Cindy LOPES

Rosalie LOWIE

Sophie MACHOT

Pierre-Étienne MAINCENT

Jean-Luc MARCHAND

Isabelle MARIAULT

Amandine MARSHALL

Anne MARTINETTI

Éric MARTINI

Jean-Luc MASTIN

Fabien MERTEN

Jacques MESSIANT

Isabelle MEYER

Éric MEYNARD

Max MILAN

Véronique MISSIAEN

MISTER BOX

Morgane MONCOMBLE

Kevin MONFILS

Helen MONNET

Jean-Pierre MORTAGNE

Gaspard NJOCK

Marjy NONAME

Caroline NONQUE

Cassandra O’DONNELL

Danièle OHAYON

Nadine OTTELARD

Maryse PEPIN

Jean-Claude PERIVIER

Anne-Marie PICARD

Erik PIGANI

René PILLOT

Anne PLICHOTA

Cendrine WOLF

François-Xavier POULAIN

Emy PRIEUR

PYEL

Michel QUINT

Louis RAFFIN

Jean-Pierre REY

Patrick ROBERT

Tatiana de ROSNAY

Bérengère ROUSSEAU

Anne-Françoise ROUVET

Marina ROUZE

Martine SONNEFRAUD-DOBRAL

Vicky SAINT-ANGE

Serena SALOMON

SIMON

Virginie SINGEOT-FABRE

Élodie SOLARE

André SOLEAU

SOPH’

Jean Pierre SOUILLART

François-Henri SOULIE

Élodie SOURY-LAVERGNE

Pierre SQUARA

Ivan STOJKOVIC

Emmanuel SYS

Anne THÉRÉNÉ

Franck THILLIEZ

TIÉBO

Denis TILLINAC

Enel TISMAÉ

Yannick TOURATIER

Gina TRAN

Bernadette TREMBLEY

TYM !

Beata UMUBYEYI MAIRESSE

Luc VAN LENBERGHE

Anne VAN STAPPEN

Jean-Pierre VANDERBEKEN

Magali VANHOUTTE

Éric VANNEUFVILLE

Christine VAUCHEL

Éric VERFAILLIE

Chloé VERLHAC

Jean-Pierre VERSCHOORIS

Sophie VILLERS

Sandra VIOLEAU

Greg WADEN

Pascal WALLART

Philippe WARET

Nathalie WARGNIES

Valérie WARIN

Marc WILTZ

Anne-Marie WISNIEWSKI

Florence WISSOCQ

Delphine WYSOCKI

Jean-François ZIMMERMANN

Gordon ZOLA

Philippe ZYTKA

Entrée Gratuite

Toutes les infos + ICI ville-bondues.fr/salondulivre

Pour y aller :

Espace Poher, 6 Chemin St Georges

A l’entrée de Bondues, sur la RD617 Lille/Menin.

A 15 minutes environ de Lille.

A proximité de la rocade Nord-Ouest et de l’A22.

Venez en bus !Une navette gratuite Ilevia est mise en place pour les visiteurs du Salon du Livre,

entre Lille et Bondues, pendant le week-end.⇒ Un départ de la Gare Lille Flandres, rue des Canonniers niveau arrêts de bus urbains.

⇒ Un passage à Marcq-en-Baroeul, arrêt rue de l’Eglise (face à la boulangerie Paul).

⇒ Une arrivée sur le site du Salon du Livre, au 6 chemin Saint Georges à Bondues